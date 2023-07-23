凱特比大家想像的更強悍 不是「皇室乖乖牌好媳婦」

凱特過去被視為聽話的皇室媳婦，其實內心意志極堅強。（路透資料照片）

英國皇室兩位王子之妻，哈利的另一半梅根 ，老被英國酸民與皇室專家形容成「愛出風頭、想搏出名」，而威廉的太座凱特 則是「優雅、高貴的皇室好媳婦」。事實上，最近凱特的一些行為，讓皇室專家愈來愈看出她真正的面目，覺得她跟外界以為的有很大的不同。

眾所周知，凱特與威廉在求學時就認識、交往，不少人嘲笑凱特的人生目標就是等著威廉求婚好嫁入皇室，有朝一日登上英國王后的位子，因而她沒有正式外出工作過，缺乏個人社會成就，大家也都只覺得她是聽話、乖巧的皇室媳婦，講難聽一點，她就是沒什麼個人主見，也不特別有本事，完全的妻以夫貴。

其實，英國傳統的階級尊卑觀念使然，凱特身為未來英國王后，皇室人員當然要盡量保護她、塑造她的美好形象。

但皇室專家范倫亭洛對「紐約郵報」八卦版透露，凱特在近幾次訪問中，表現得比以往更強悍，他認為凱特私下比檯面上看起來的意志更堅決。

他形容：「她長得漂亮，穿著得體，看起來就是沒什麼爭議的樣子，他們也覺得她是個花瓶。」沒想到凱特對於梅根在歐普拉專訪中透露皇室內有人涉及種族歧視 ，以及她們在梅根婚禮前試裝過程誰把誰弄哭的內容，堅持要在皇室回應中加上「每個人的記憶可能都不一樣」之類的強硬措詞，皇室眾人才第一次發現，過去可能看錯了她，她絕對不是個只會聽話、沒有料的大花瓶，心裡搞不好盤算得非常深。