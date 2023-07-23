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日本岸田內閣民調直直落 創上台以來新低

編譯茅毅／即時報導
日本首相岸田文雄內閣民調「跌跌不休」。圖為他19日受訪時，答覆媒體對北韓又試射飛彈的提問。(美聯社)
日本首相岸田文雄內閣民調「跌跌不休」。圖為他19日受訪時，答覆媒體對北韓又試射飛彈的提問。(美聯社)

日本讀賣新聞23日晚間發布針對岸田文雄內閣的最新民調，結果顯示近1個月來，支持率跌幅達6％，只剩3成5，創岸田自2021年10月組閣以來新低。

這份全國性民調自21至23日進行，比讀賣上次於6月23到25日所做的下跌6％。這次在不支持率部分，已達過半的52％，比上次的4成4增加8％。岸田內閣也曾在讀賣去年12月的民調中，出現5成2的不支持率。

讀賣報導認為，此次民調支持率創新低，主因歸咎於「個人編號卡」的相關爭議至今未能平息。日本政府將這種卡發給國民以及在日本有居住地址的外國人，用於社福、報稅和防災等方面，但申請屬自願性質。

近來日本發生個人編號卡之亂，例如用它綁定政府發放給持有人的現金帳號時，竟連結到別人的帳戶資料；綁定當作健康保險證時，卻無法使用。還傳出數位大臣河野太郎打算將它綁定個人的YouTube與「推特」等社群媒體帳號，有日本網民批評此舉恐限制言論自由。

另外針對岸田內閣的通膨因應對策，79％的受訪者不肯定、肯定的僅15％。在少子化問題因應對策上，6成6不肯定、僅2成4肯定。

至於預定2025年在大阪市舉辦的世界博覽會，僅3成5表示關心，遠低於不關心的6成5。

不過，鑑於日本在野陣營從民主黨2012年下台以來，聲勢長期低迷，使民調直直落的自民黨目前看來又是獨大的「自民一強」。在讀賣最新民調中，自民黨仍以33％的支持率居首，居次的日本維新會僅9％。前身為民主黨的立憲民主黨只剩慘澹的4％，而該黨現在是日本最大在野黨。

日本 民調 民主黨

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