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柬埔寨大選執政黨宣布大勝 洪森：長子最快8月接總理

編譯陳曉慈／即時報導
柬埔寨總理洪森的44歲長子洪瑪內。掌權近40年、70歲的洪森曾說，最快8月就會讓洪瑪內接班總理。（Getty Images）
柬埔寨總理洪森的44歲長子洪瑪內。掌權近40年、70歲的洪森曾說，最快8月就會讓洪瑪內接班總理。（Getty Images）

柬埔寨大選23日舉行國會大選，主要在野黨被禁止參選。總理洪森領導的柬埔寨人民黨（CPP）同日自行宣布獲壓倒性大勝，洪森44歲長子洪瑪內「明顯」當選議員。掌權近40年、70歲的洪森曾說，最快8月就會讓洪瑪內接班總理。

香港南華早報日前引述專家指稱，柬國此次大選恐無助改善柬美關係，但或能分散柬埔寨過於依賴中國的經貿風險，並緩解對北京的債務負擔。

官方將於24日公布完整投票結果。綜合美聯社、日經亞洲等外媒報導，CPP可望保住下議院「國民議會」125席中逾九成席次。據柬埔寨選委會，約810萬選民投票，投票率約八成四，為近30年來次高。

華府智庫戰略暨國際研究中心（CSIS）學者鄧斯特（Charles Dunst）表示，柬埔寨近年來致力改善柬美關係，但啟人疑竇的柬中軍事關係、當局迫害政治異己與限縮言論自由等，都使華府不信任洪森。

美國多年來指稱，柬埔寨雲壤海軍基地已被祕密發展為共軍海外基地，但柬中雙方皆予以否認。

鄧斯特認為，若洪瑪內掌權，柬埔寨外交政策可能轉趨效仿馬來西亞及泰國，即與中國維持夥伴關係的同時，也對西方敞開獲利及投資大門。

近年來柬埔寨尋求分散經濟風險，除與南韓及阿拉伯聯合大公國簽署自貿協定，也正與加拿大、印度及拉美國家商討簽署新協議。

倫敦智庫國際戰略研究所（IISS）專家表示，針對洪森「不公平連任」和洪瑪內的「繼位」，拜登政府可能僅譴責但不會祭出任何實際行動，藉此向未來可能統治柬埔寨長達20、30年的統治者釋出善意，可能才符合華府的長期利益。

官方的柬埔寨皇家學院也分析，由於無論領土或經濟規模均比不上越南及泰國，因此美國並未將柬埔寨真當一回事。

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