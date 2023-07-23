11死6傷 對女性無禮被趕出酒吧 墨西哥男憤丟汽油彈

墨西哥索諾拉州與亞歷桑納州間邊境附近酒吧遭一名男子疑似丟汽油彈縱火，造成11死6傷。(Getty Images)

CNN報導，墨西哥 索諾拉州（Sonora）與亞歷桑納州間邊境附近酒吧在22日凌晨1時33分遭一名男子疑似丟汽油彈縱火 ，造成11人死亡，死者包含一名17歲少年和一名女性美國公民，另外至少有六人受傷。

國務院 從西班牙語翻譯而來的評論指出，「多名目擊者指出，這名年輕男子似乎做出不尊重女性的行為被趕出酒吧」。

被縱火的酒吧位於墨西哥邊境聖路易里奧科羅拉多市（San Luis Rio Colorado）。墨西哥索諾拉州檢察長查維茲（Gustavo Rómulo Salas Chávez）說，死者包含一名17歲少年和一名女性美國公民，墨西哥當局將試圖確認這名女子是否也是墨西哥公民。

查維茲表示另有六人受傷。其中一人還在住院治療，另有兩人出院，其餘三人被轉往美國醫院接受治療。

國務院從西班牙語翻譯而來的評論指出，這名縱火犯嫌當時「很可能是醉酒狀態」，保安人員將其帶出酒吧後，他向酒吧門口扔了「帶有火焰的物品」。索諾拉州檢察官辦公室指出，「犯嫌丟的物品可能是汽油彈」。當局表示目前主要犯嫌正接受審訊。