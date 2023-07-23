11死6傷 對女性無禮被趕出酒吧 墨西哥男憤丟汽油彈
CNN報導，墨西哥索諾拉州（Sonora）與亞歷桑納州間邊境附近酒吧在22日凌晨1時33分遭一名男子疑似丟汽油彈縱火，造成11人死亡，死者包含一名17歲少年和一名女性美國公民，另外至少有六人受傷。
國務院從西班牙語翻譯而來的評論指出，「多名目擊者指出，這名年輕男子似乎做出不尊重女性的行為被趕出酒吧」。
被縱火的酒吧位於墨西哥邊境聖路易里奧科羅拉多市（San Luis Rio Colorado）。墨西哥索諾拉州檢察長查維茲（Gustavo Rómulo Salas Chávez）說，死者包含一名17歲少年和一名女性美國公民，墨西哥當局將試圖確認這名女子是否也是墨西哥公民。
查維茲表示另有六人受傷。其中一人還在住院治療，另有兩人出院，其餘三人被轉往美國醫院接受治療。
國務院從西班牙語翻譯而來的評論指出，這名縱火犯嫌當時「很可能是醉酒狀態」，保安人員將其帶出酒吧後，他向酒吧門口扔了「帶有火焰的物品」。索諾拉州檢察官辦公室指出，「犯嫌丟的物品可能是汽油彈」。當局表示目前主要犯嫌正接受審訊。
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