全球暖化警訊 俄遠東永凍土巨坑「地獄之門」加速擴大

路透報導，一段無人機影片揭露巴塔蓋卡坑洞近況，這道長1公里的塌陷區域位於俄羅斯遠東地區，是世上最大的永凍土巨坑。俄羅斯薩哈共和國的當地人稱之為「地獄之門」。路透

路透報導，一段無人機影片揭露巴塔蓋卡坑洞（Batagaika crater）近況，這道長1公里的塌陷區域位於俄羅斯 遠東地區，是世上最大的永凍土巨坑。俄羅斯薩哈共和國的當地人稱之為「地獄之門」。

影片中，兩名探險者爬過巨坑底部凹凸不平的地形。這種高低起伏的地表在1960年代周圍森林整地後開始形成，因地下永凍土融化導致地層下陷。

當地居民兼探險家史特魯奇科夫（Erel Struchkov）表示，「當地人稱之為塌陷，在1970年代形成，最初是條溝壑。然後在晴天高溫下解凍，開始擴大」。

科學家說，俄國暖化 速度比世界其他地區至少快2.5倍，占俄國國土面積達65%的苔原也因此融化、釋出溫室氣體。

位於亞庫次克的梅爾尼科夫永凍土研究所首席研究員尼塔納納耶夫（Nikita Tananayev）表示，雖然這可能吸引遊客，但坑洞擴大是「危險訊號」，「今後，隨著氣溫升高和人為壓力增加，我們將看到越來越多這種巨型塌陷形成，直到所有的永凍土都消失為止」。

永凍土融化已威脅到俄國北部與東北部的城鎮，導致道路坍塌、房屋崩裂、管線中斷。最近幾季愈演愈烈的大規模野火使問題更加嚴重。

薩哈共和國當地人也注意到巨坑迅速擴大。史特魯奇科夫說：「（兩年前，巨坑邊緣）距離這條小路大約有20到30公尺。現在它顯然離我們更近了。」