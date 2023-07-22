我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「這裡是美國，說英文」 長島警拒為移民翻譯遭起訴

真正反攻未登場？國安顧問認為烏仍有大量戰力

全球暖化警訊 俄遠東永凍土巨坑「地獄之門」加速擴大

編譯梁采蘩／即時報導
路透報導，一段無人機影片揭露巴塔蓋卡坑洞近況，這道長1公里的塌陷區域位於俄羅斯遠東地區，是世上最大的永凍土巨坑。俄羅斯薩哈共和國的當地人稱之為「地獄之門」。路透
路透報導，一段無人機影片揭露巴塔蓋卡坑洞近況，這道長1公里的塌陷區域位於俄羅斯遠東地區，是世上最大的永凍土巨坑。俄羅斯薩哈共和國的當地人稱之為「地獄之門」。路透

路透報導，一段無人機影片揭露巴塔蓋卡坑洞（Batagaika crater）近況，這道長1公里的塌陷區域位於俄羅斯遠東地區，是世上最大的永凍土巨坑。俄羅斯薩哈共和國的當地人稱之為「地獄之門」。

影片中，兩名探險者爬過巨坑底部凹凸不平的地形。這種高低起伏的地表在1960年代周圍森林整地後開始形成，因地下永凍土融化導致地層下陷。

當地居民兼探險家史特魯奇科夫（Erel Struchkov）表示，「當地人稱之為塌陷，在1970年代形成，最初是條溝壑。然後在晴天高溫下解凍，開始擴大」。

科學家說，俄國暖化速度比世界其他地區至少快2.5倍，占俄國國土面積達65%的苔原也因此融化、釋出溫室氣體。

位於亞庫次克的梅爾尼科夫永凍土研究所首席研究員尼塔納納耶夫（Nikita Tananayev）表示，雖然這可能吸引遊客，但坑洞擴大是「危險訊號」，「今後，隨著氣溫升高和人為壓力增加，我們將看到越來越多這種巨型塌陷形成，直到所有的永凍土都消失為止」。

永凍土融化已威脅到俄國北部與東北部的城鎮，導致道路坍塌、房屋崩裂、管線中斷。最近幾季愈演愈烈的大規模野火使問題更加嚴重。

薩哈共和國當地人也注意到巨坑迅速擴大。史特魯奇科夫說：「（兩年前，巨坑邊緣）距離這條小路大約有20到30公尺。現在它顯然離我們更近了。」

科學家不確定巴塔蓋卡坑洞擴大的確切速度。但是塔納納耶夫說，巨坑下面的土地，有些地方深約100公尺，含有「大量」有機碳，隨著永凍土融化，這些有機碳將釋放到大氣中，加劇全球暖化。「隨著氣溫的升高，我們可以預計（巨坑）將以更快的速度擴大。這將導致未來幾年氣候更加暖化。」

科學家不確定巴塔蓋卡坑洞擴大的確切速度。但是塔納納耶夫說，巨坑下面的土地，有些地...
科學家不確定巴塔蓋卡坑洞擴大的確切速度。但是塔納納耶夫說，巨坑下面的土地，有些地方深約100公尺，含有「大量」有機碳，隨著永凍土融化，這些有機碳將釋放到大氣中，加劇全球暖化。路透

暖化 俄國 俄羅斯

上一則

真正反攻還未登場？烏仍有大量戰力 美國安顧問：判斷結果為時尚早

下一則

酸民幸災樂禍傷口灑鹽 狗仔攝影驚吐：梅根變謙卑了

延伸閱讀

2014年馬航MH17空難頭號嫌犯 俄知名軍事部落客斯特列科夫據報被捕

2014年馬航MH17空難頭號嫌犯 俄知名軍事部落客斯特列科夫據報被捕
NBA／沙波尼斯5年2.17億提前續約 國王積極操作強化陣容

NBA／沙波尼斯5年2.17億提前續約 國王積極操作強化陣容
瓦格納兵變掀憂 普亭前戰略智囊促勿派傭兵上戰場

瓦格納兵變掀憂 普亭前戰略智囊促勿派傭兵上戰場
關鍵證據曝光 烏克蘭水壩被炸前 驚見「滿載炸藥」可疑車輛

關鍵證據曝光 烏克蘭水壩被炸前 驚見「滿載炸藥」可疑車輛

熱門新聞

印度社群網站最近流出暴民將2名女子脫光遊街羞辱的影片，引起全印度民眾震驚與憤怒。(取材自推特)

暴民脫光2女遊街拖進田間 總理莫迪怒斥「印度之恥」

2023-07-20 18:27
英國益智節目問到「哪個正方形面積最大？」竟只有25%的人答對。（圖／擷自ITV）

您的數學靈光嗎？ 「哪個正方形面積最大」75%的人答錯

2023-07-20 16:38
哈利與梅根被傳要先各走各路，尋找新的發展方向。（路透）

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

2023-07-18 10:18
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
梅根被推測在花時間想清楚未來的發展方向。（路透資料照片）

在好萊塢吃不開？梅根簽進超大經紀公司 3個月沒工作

2023-07-21 15:41
哈利與梅根。(美聯社)

傳哈利、梅根想和拜登共乘空軍1號返美 白宮秒拒絕

2023-07-20 10:40

超人氣

更多 >
不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管

不用化學物 兩種家用品疏通阻塞排水管
7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲

7000磅「蔬果、花菇」運紐約 竟是大麻…出發前被截獲
矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來

矽谷出差24小時內被搶兩次 事主：不會再來
13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救

13歲德州女被綁架到南加 Help Me紙條獲救
世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕

世說新聞╱獵熊+美女陪睡 華人經營高端遊被捕