法國外交顧問：若台海危機 法、美將並肩合作

法國外交政策顧問伯納昨天在美國「阿斯本安全論壇」中表示，法美立場一致，若台海爆發危機，法國已經準備好與美國站在同一陣線，而目前最重要的是嚇阻中國不要採取行動。

法國外交政策顧問伯納（Emmanuel Bonne）20日在科羅拉多州「阿斯本安全論壇」（Aspen Security Forum）接受美國有線電視新聞網（CNN）記者修托（Jim Sciutto）訪問，談及歐洲與美國最關切的議題：俄烏戰爭與台海危機。

歐美關係日前貌似齟齬，許多人懷疑法國總統馬克宏 （Emmanuel Macron）的歐洲戰略自主是否企圖與美國分道揚鑣。對此，伯納否認，並強調歐洲必須更強大，好與美國等盟友並肩作戰。

他說：「我們會和美國攜手面對全球挑戰，例如中國。中國是全球挑戰，對美國是，對歐盟而言也是。歐洲需增強實力獨立自主，也更讓美國信賴。」

伯納表示，歐洲已「戰略覺醒」，也擬定了中國與印太戰略。

修托提及馬克宏訪中回程飛機上關於台海危機引發國際譁然的訪問時表示，「在我聽來，馬克宏好像不那麼確定是否要為了台灣涉入與中國的世界大戰」。

修托指出：「美國總統拜登 （Joe Biden）至今已數度表示將以軍事捍衛台灣。歐洲會嗎？你認為美國為台灣和中國開戰是個錯誤嗎？」

伯納首先回覆，法國的中國及台灣政策和美國政府一致，「遵循一中政策，希望台灣議題和平解決，我們立場一樣」。

他提到當馬克宏訪中時，台灣總統蔡英文也在加州 會見國會領袖，當時情勢多變；法國也派出軍艦通過台灣海峽，「就如我們常做的，可能也是唯一經常如此的歐洲國家」。

伯納接著強調，「法國已經準備好負起責任，以在（台海）危機發生時和你們站在一起」。

他認為馬克宏當時想表達的是，歐洲陷入曠日持久俄烏戰爭時兩邊作戰的困境，「但就原則、團結與經驗而言，我們立場完全一致，且最重要的，是嚇阻中國不要採取行動」。

伯納表示，這也是馬克宏與中國國家主席習近平的談話重點之一。馬克宏清楚傳達「你不應這麼做，這會帶來巨大代價，會迫使我們祭出大規模制裁，甚至更多行動」。

記者詢問北京在俄烏戰爭中的角色，伯納表示，目前沒有證據顯示中國如其承諾在兩方尋求和平中成為可信任的夥伴，他也從不認為中國能提供俄烏戰爭的解方。

當記者提問是否有證據指出中國軍援俄羅斯，伯納嘆氣後說，確實有跡象顯明「中國正在做我們不希望他們做的事」，包括向俄國提供武器與經濟支援。

伯納表示，最需要的是中國節制，並強調俄烏戰爭的重要性不僅是烏克蘭主權，而是世界穩定。

記者最後提問北方國家（Global North）與南方國家（Global South）的關係時，伯納話題再次回到中國，認為北方國家需要提供更多協助與支援，包括經濟發展、能源、科技創新等，「好創造除了中國外的另一個合作選項」。

阿斯本安全論壇由美國智庫阿斯本研究所（Aspen Institute）一年一度舉辦，與會者包括國際與美國國家安全與外交政策的決策者及相關議題專家。