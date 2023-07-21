英保守黨驚險保住強生選區 躲過半世紀最難堪敗選

英國首相蘇納克。路透

英國首相蘇納克所屬執政保守黨失去具戰略重要性的2席國會席次，但意外保住前首相強生舊選區，讓在野工黨挫敗，也避免蘇納克成為超過半世紀來第一個在1天內丟掉3選區的首相。

路透報導，這次補選是英國在明年大選之前的最新一次選舉考驗，也是英國面臨高通膨、罷工不斷，以及房貸利率攀升情況下，兩大黨試探選情的重要指標。

法新社報導，英國選民昨天在目前保守黨保有席次的3個選區進行投票 ，蘇納克（Rishi Sunak）原本準備迎接3選區全數挫敗的打擊，但好險成功保住強生（Boris Johnson）先前在鄂克斯橋（Uxbridge）與南路易斯利浦（South Ruislip）選區的席次，避免這難堪局面。

若是3個選區全不保，蘇納克將成為超過半世紀以來，第一個在1天內丟掉3個補選席次的英國首相。

然而，蘇納克面臨的問題也不小，過往都由保守黨拿下的賽爾比（Selby）和安斯蒂（Ainsty）選區在這次選舉中被工黨拿下，甚至創下二戰以來補選的最大票數差距。

工黨黨魁施凱爾（Keir Starmer）表示，這次勝選顯示「訴求改變的力道有多強大」。

保守黨在薩默頓（Somerton）和弗羅姆（Frome）選區也遭遇慘敗，上次大勝1.9萬票，這次反輸1.1萬票，唯一保住的強生舊選區僅小贏不到500票。

強生去年因為一連串醜聞下台，接任的特拉斯 （Liz Truss）又因為經濟決策失誤，上台僅6週閃辭。

再接手的蘇納克過去擔任財政大臣，本身是投資 銀行家出身，他期盼利用自己的技術官僚領導力，重塑保守黨的信譽。他預料很快將進行內閣改組，以新團隊陣容來迎接下次大選。