金磚峰會缺席 南非：普亭不想「妨害」大會

俄羅斯總統普亭。(美聯社)

一名高階南非 外交官今天指出，俄羅斯 總統普亭 決定不親自出席即將在南非首都約翰尼斯堡舉行的金磚五國高峰會，理由是他不想「妨害」峰會。

法新社報導，普亭（Vladimir Putin）可能到訪一事已經導致將於8月22日至24日主辦金磚五國（BRICS）高峰會的南非，在外交和法律上陷入兩難。

國際刑事法院（ICC）今年3月對蒲亭發出逮捕令，理由是他犯下強制遷移烏克蘭兒童到俄羅斯的戰爭罪行。若他出席這場會議，南非作為國際刑事法院成員國，有義務將其逮捕。

南非總統拉瑪佛沙（Cyril Ramaphosa）辦公室昨天發布聲明，宣布普亭不會親自出席峰會，而將由俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）代表，化解此一不確定性。

南非駐亞洲和金磚五國無任所大使蘇克拉爾（Anil Sooklal）表示，根據「集體」達成的決定，普亭將以視訊方式參加討論。

他在約翰尼斯堡的媒體簡報會中指出：「普亭總統理解南非面臨的兩難，他不想妨害這場高峰會，他不想給南非製造問題。」

南非目前是巴西、俄羅斯、印度、中國和南非組成的金磚五國集團輪值主席，金磚五國自認是平衡西方主宰現有國際經濟格局的重要力量。

蘇克拉爾表示，雖然普亭不親自出席，南非有信心相關會談將會「圓滿成功」。他強調，儘管以遠距的方式，普亭「將會充分參與所有討論」。