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德國街頭驚現母獅追野豬 警方籲民眾待在室內

中央社柏林20日綜合外電報導
當地警局派出大量警力，尋找這隻仍在逃的母獅。(路透)
當地警局派出大量警力，尋找這隻仍在逃的母獅。(路透)

德國警方今天表示，有民眾在首都柏林附近街道上看到一頭母獅追趕一頭野豬，警方於凌晨首次發出警報，並在柏林西南部郊區尋找這頭外逃的母獅，也要求當地居民待在室內。

法新社和路透報導，布蘭登堡邦（Brandenburg）警方發言人凱普（Daniel Keip）向柏林-布蘭登堡廣播公司（RBB）指出：「午夜左右，我們接獲一條難以想像的訊息。兩名路人看到一頭動物在追逐另一頭動物。」

他還說：「一頭是野豬，另一頭顯然是野生動物，是一頭母獅。兩人用手機錄下影片，即使是經驗豐富的警員也不得不承認這可能是一頭母獅。」

柏林警方隨後向民眾發出有關母獅現身街頭的警報，一開始在柏林西南郊區採取警戒狀態，之後擴大搜索範圍。

當地媒體報導，當局一大清早出動多架直升機對小馬赫諾（Kleinmachnow）、特爾托（Teltow）和施塔恩斯多夫（Stahnsdorf）周邊地區進行搜索，警方敦促居民留在家中。

布蘭登堡邦警方於當地時間早晨7時30分左右在推特（Twitter）發文表示：「還沒有找到逃走的野生動物！我們要求你們不要離開自己的家。」

目前還沒有關於這頭母獅可能從何處脫逃的詳細訊息。警方發言人表示，目前尚不清楚母獅來自哪裡，當地有許多可以飼養獅子的設施，例如動物園和馬戲團，但這些地方都沒通報動物失蹤。

動物園 德國 推特

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