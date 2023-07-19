英MI6首長：中國疫苗以數據分享為條件 損他國主權

英國對外情報機構「秘密情報局」（SIS）局長摩爾。（美聯社）

英國對外情報機關「軍情六處」（MI6）首長摩爾今天說，中國在全球兜售COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗時，往往以對方與北京 分享疫苗施打相關數據為條件，恐致各國落入「數據陷阱」。

摩爾（Richard Moore）指出，數據資料控制權是國家主權重要一部分，政府有責任捍衛本國公民相關數據資料，無論是在健康或基礎建設領域。將數據資料交給另一個國家有誤入圈套、落入「數據陷阱」的風險，且減損國家主權、徒增脆弱點。

中國在國際間激烈競爭的領域持續擴大自身影響力，手段包括向各國提案頗具宏偉雄心的交易。摩爾說，這些交易往往看來「美好得不像是真的」，而結局確實經常就是如此。

摩爾今天在訪問捷克期間於英國大使館發表自2020年10月上任以來第2次公開演說，並接受政治新聞媒體Politico歐洲地區執行總編麥克艾沃伊（Anne McElvoy）訪問。

摩爾再次提到，中國是MI6如今投入最多業務資源的國家；這反映中國在全球事務的重要性，以及中國的複雜性。MI6將持續廣泛密切觀察中國，以捍衛英國的價值觀和利益。

除了中國，摩爾的演說也觸及烏克蘭與俄羅斯 情勢，以及人工智慧（AI ）。

他提到，在1968年反抗共產集權統治的捷克「布拉格之春」以及莫斯科的武力鎮壓後，部分不認同蘇聯當局作為、「不願站在歷史錯誤一方」的俄羅斯民眾選擇與MI6等西方情報單位合作。現在，他要邀請不認同莫斯科當局如今在烏克蘭所作所為的俄羅斯民眾與MI6合作。

他透露，事實上，自俄羅斯去年2月全面侵略烏克蘭以來，已陸續有俄羅斯人這麼做，「我們的大門永遠敞開」。

在AI領域，摩爾指出，威權政權慣以大量宣傳和假訊息掩飾其真正意圖，且越來越常藉AI之助尋求達成目標。

他提到，中國受益於「規模」：以AI現階段的發展而言，機器學習仰賴大量數據；中國除了擁有國內龐大數據庫，更企圖在海外大量蒐集數據，而個人隱私、個人數據安全等問題顯然不會對北京造成困擾。

至於AI是否可能取代情報工作中的「真人」，摩爾指出，AI協助MI6人員作分析，但最終下判斷的，仍是真人。就算AI未來可取代人類部分認知功能、甚至比真人更能準確預測人類行為，人與人之間、包括MI6人員與消息來源之間的關係，仍是無可取代的。

此外，隨著假訊息日益猖獗，透過真人與技術提供準確、經核實的資訊以發現真相，將顯得越來越重要。

摩爾說，當AI在公開來源撈捕數據資料，一個在正確的時機出現在正確地點的正確的人，其接觸到的AI撈捕網無法企及的秘密，將更顯得有價值。

摩爾強調，MI6人員不僅是消極的資訊蒐集者，更能發現他人沒想過有必要問的問題，並影響政府或恐怖組織內部決策。

在AI時代，摩爾說，人力情報將日益被定義為做「機器做不來的事」。他預期MI6將有越來越多工作是與瞭解敵對國家如何不負責任、不道德地運用AI有關。

摩爾很少發表公開演說或受訪，過去曾提到應對崛起的中國如今是MI6「唯一最優先要務」，英國情報單位正致力深化對中國的理解，並提供政府更多決策與行動選項，以管控中國對英國構成的體制性挑戰。

投入對中工作的資源超越對俄業務，這在MI6堪稱新現象；即便俄羅斯去年全面侵略烏克蘭、造成第二次世界大戰以來歐洲最大變局，摩爾目前仍不改說法，更顯得耐人尋味。

摩爾曾示警，北京持續對英國進行大規模間諜和影響力活動，對象橫跨政府、產業和研究圈。

他曾說，過度自信、低估美國決心和實力的中國可能在台灣事務誤判，並因此對全球和平造成嚴峻挑戰。儘管如此，他認為中國與西方的戰爭並非無可避免，但西方必須清楚向北京傳達侵略台灣的重大後果，嚇阻誤判發生。

英國國會情報暨安全委員會13日發布「中國報告」，內容提到中國的政治經濟影響力恐對自由民主體系構成生存威脅，英國宜採取迅捷果斷行動。委員會撰寫調查報告前曾廣泛聽取情報單位意見，摩爾曾應邀發言作證。