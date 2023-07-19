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不只陸上有熱浪 西班牙沿海均溫破紀錄

中央社馬德里19日綜合外電報導
西班牙仍因一波高溫熱浪而處於警戒狀態。(美聯社)
西班牙仍因一波高溫熱浪而處於警戒狀態。(美聯社)

西班牙國家氣象局（Aemet）今天表示，今年7月中旬西班牙沿岸海溫打破歷年同期高溫紀錄。值此之際，西班牙仍因一波高溫熱浪而處於警戒狀態。

法新社報導，根據西班牙國家氣象局，7月中旬西班牙近岸海溫平均值來到攝氏24.6度，比同期均溫高了攝氏2.2度。

氣象局說，這項數據「遠超過」上次在2015年締造的攝氏24度紀錄，也高於2022年的23.7度；自1940年開始記錄以來，7月中旬出現今年這樣的高溫「前所未見」。

氣象局發言人戴康波（Ruben del Campo）說，由於夏季還要一段時間才會結束，現況更加令人憂心，西班牙南方的地中海與北方的大西洋「海溫仍有進一步上升空間」。

西班牙東南側地中海部分區域的海溫已高達攝氏28度。

西班牙自17日起開始經歷今夏第3波熱浪。已故知名畫家薩爾瓦多‧達利（Salvador Dali）的故鄉、東北部加泰隆尼亞自治區的費格拉斯（Figueres）昨天最高溫來到攝氏45.4度，刷新加泰隆尼亞地區紀錄。

阿利坎特（Alicante）、阿梅里亞（Almeria）、穆西亞（Murcia）等地預計今天氣溫將飆破攝氏44度。

高溫 加泰隆尼亞 熱浪

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