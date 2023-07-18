照護近40年…82歲夫殺妻遭判刑 法官一席話讓他落淚

示意圖，非新聞當事照。圖／ingimage

日本 2022年11月發生一起「老老照顧」悲劇，神奈川縣大磯町82歲老翁在照顧79歲妻子近40年後，將妻子連同輪椅推入海中殺害，今天遭橫濱地方法院判處3年有期徒刑。

日本TBS電視台報導，被告藤原宏2022年11月在大磯港將妻子藤原照子連同輪椅推落海中殺害，被檢方起訴問罪。

橫濱地院小田原支部法官今天表示，藤原照子沒有任何過錯就被自己信任的丈夫殺害，其絕望及懊悔難以估算，判處被告3年有期徒刑。

法官最後對被告說，希望能在服刑期間思考何以致此，也希望健康地走出監獄 度過餘生；被告在聽完法官一席話後流淚無語。

日本放送協會（NHK）報導，檢方依殺人罪起訴被告，具體求刑7年；辯護律師則請求庭上判處緩刑。

承審法官木山暢郎說，被告強烈堅持必須一人照顧妻子，所以對讓妻子進入照護設施抱持猶豫態度，然後因為單方面的悲觀就奪走被害人的生命，「這種拒絕周圍協助，不該視為典型的照顧疲勞案例」。

木山說，雖然應該考量到被告全心全意照顧妻子，但其殺人動機相當自私且手法也很惡劣，跟過去所判處緩刑的案例有所不同，所以判處3年有期徒刑。