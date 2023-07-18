饒舌天王金字塔演唱會遭否決 埃及：違反傳統

埃及音樂家協會以違反「傳統」為由，不允許饒舌歌手崔維斯史考特在吉薩金字塔開演唱會。(美聯社)

埃及音樂家協會今天宣布，以違反「傳統」為由，將不允許美國饒舌歌手崔維斯史考特（Travis Scott）在吉薩金字塔（Great Pyramids of Giza）舉辦演唱會，此舉動實屬罕見。

法新社報導，埃及是阿拉伯世界人口最多的國家，國際歌手經常在埃及首都開羅附近著名的吉薩金字塔前表演。

埃及音樂家協會很少反對此類活動，但近年來曾帶頭反對被埃及當局認為不入流的音樂類型，像是饒舌音樂就經常成為目標。

埃及也日益反對其視為有「竄改」歷史之嫌的行為，且對聲稱與古代法老有文化關聯的非裔 美國人運動感到不滿。

埃及音樂家協會負責監督與國內現場表演或錄製音樂有關的所有事務。該協會今天在聲明中表示，崔維斯史考特的演唱會「違反我們的傳統」。

埃及音樂家協會表示，只要「不破壞埃及人民祖先的習俗和傳統」，就不會干預任何音樂表演。

聲明指出，在檢視社群媒體 內容和「藝人的立場後，協會發現有關他舉行奇怪儀式的圖像和文件資訊，這些都有違我們的傳統」。

然而，埃及音樂家協會並沒有確切說明，目前正在進行世界巡演的嘻哈界重量級人物崔維斯史考特有何種「儀式」違反傳統。