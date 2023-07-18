「初代iPhone」拍賣19萬美元成交 當年原價599

喬布斯2007年拿著新發布的蘋果手機。(美聯社)

蘋果（Apple）已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）2007年承諾要「重新發明電話」，推出第一代iPhone ，如今一支初代iPhone以逾19萬美元在拍賣 會上成交，是原價300倍以上。

英國「衛報」（The Guardian）報導，2007年上市的一支初代iPhone在拍賣會上以19萬372.8美元拍出，超過原價300倍。

拍賣資料指出，這款4GB的iPhone最初售價為599美元，仍在密封原裝中且狀況良好。LGC拍賣（LGC Auctions）描述，這款iPhone是「受歡迎的高檔收藏品」而且「極為稀有」。

拍賣會共吸引28次出價競標，起標價為1萬美元。

LGC拍賣在2月以6萬3356美元售出另一支初代iPhone；另一家公司Wright拍賣（Wright Auctions）則在3月以4萬320美元售出初代iPhone。

LCG拍賣將這款手機描述為iPhone收藏者中的「聖杯」，因為它極為稀少。螢幕表面或按鈕沒有損壞的初代iPhone並不常見。

拍賣網站表示，委託人是iPhone首次推出時，蘋果公司最初的工程團隊成員。

今年是蘋果時任執行長喬布斯推出初代iPhone的16週年。2007年1月9日，蘋果在加州 舊金山舉行的Macworld大會上展示了iPhone，並表示「今天，蘋果將重新發明手機」。

iPhone迅速成為蘋果最成功的產品，並被「時代雜誌」（TIME）評為2007年度發明。

由於總銷量滯緩，4GB型號推出後不久即停產，而後蘋果又推出8GB型號。