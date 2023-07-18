我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

克魯茲：電影「芭比」為年輕女孩灌輸中共宣傳

川普：司法部把我當國會暴動案的調查目標

「初代iPhone」拍賣19萬美元成交 當年原價599

中央社倫敦17日綜合外電報導
喬布斯2007年拿著新發布的蘋果手機。(美聯社)
喬布斯2007年拿著新發布的蘋果手機。(美聯社)

蘋果（Apple）已故創辦人喬布斯（Steve Jobs）2007年承諾要「重新發明電話」，推出第一代iPhone，如今一支初代iPhone以逾19萬美元在拍賣會上成交，是原價300倍以上。

英國「衛報」（The Guardian）報導，2007年上市的一支初代iPhone在拍賣會上以19萬372.8美元拍出，超過原價300倍。

拍賣資料指出，這款4GB的iPhone最初售價為599美元，仍在密封原裝中且狀況良好。LGC拍賣（LGC Auctions）描述，這款iPhone是「受歡迎的高檔收藏品」而且「極為稀有」。

拍賣會共吸引28次出價競標，起標價為1萬美元。

LGC拍賣在2月以6萬3356美元售出另一支初代iPhone；另一家公司Wright拍賣（Wright Auctions）則在3月以4萬320美元售出初代iPhone。

LCG拍賣將這款手機描述為iPhone收藏者中的「聖杯」，因為它極為稀少。螢幕表面或按鈕沒有損壞的初代iPhone並不常見。

拍賣網站表示，委託人是iPhone首次推出時，蘋果公司最初的工程團隊成員。

今年是蘋果時任執行長喬布斯推出初代iPhone的16週年。2007年1月9日，蘋果在加州舊金山舉行的Macworld大會上展示了iPhone，並表示「今天，蘋果將重新發明手機」。

iPhone迅速成為蘋果最成功的產品，並被「時代雜誌」（TIME）評為2007年度發明。

由於總銷量滯緩，4GB型號推出後不久即停產，而後蘋果又推出8GB型號。

iPhone 拍賣 加州

上一則

俄羅斯稱烏前線取得斬獲 警告黑海穀物持續出口

延伸閱讀

蘋果削皮吃 錯失五大好處

蘋果削皮吃 錯失五大好處
如何從討人厭的產品變成用戶首選？Apple Maps這些改變讓果粉有感

如何從討人厭的產品變成用戶首選？Apple Maps這些改變讓果粉有感
台積電3奈米 奪下蘋果M3晶片新單

台積電3奈米 奪下蘋果M3晶片新單
蘋果股價創新高 分析師看好營收擴大 喊加碼

蘋果股價創新高 分析師看好營收擴大 喊加碼

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
美軍人員日前因為輸錯電郵地址，竟把數百萬封美軍的電子郵件，發給了俄羅斯盟友、非洲國家馬利。(美聯社)

美軍人員拼錯電郵域名 誤發數百萬封敏感郵件給俄盟友

2023-07-17 20:26
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20

超人氣

更多 >
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛
川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止
買房前先做兩件事 才能安穩當屋主

買房前先做兩件事 才能安穩當屋主
缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜

缺原料影響是拉差辣醬生產 員工無事可做改花壇種菜