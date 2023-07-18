我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普：司法部把我當國會暴動案的調查目標

惠普供應鏈有大動作：數百萬台筆電生產移出中國

法國連日騷亂後 馬克宏仍挺柏納續任總理

中央社巴黎18日綜合外電報導
法國總理柏納（左）與法國總統馬克宏。（ 路透）
法國總理柏納（左）與法國總統馬克宏。（ 路透）

近期法國經歷多場動搖政府的危機，總理可能換人當的傳聞因此滿天飛，但總統馬克宏的幕僚已證實柏納將續任總理，正式終結數週以來的猜測。

法新社報導，總理柏納（Elisabeth Borne）領導政府期間，適逢馬克宏（Emmanuel Macron）第2個任期迄今最動盪的時期。

近幾個月裡，受爭議的退休金改革與警察殺害非裔青年事件接連引發騷亂，讓整個國家陷入動盪。

根據法國的政治傳統，總理任期很少超過數年，更換總理通常代表政策轉向。柏納是馬克宏2017年上任以來的第3任總理。

此前有傳言稱馬克宏將任命內政部長達馬南（Gerald Darmanin）接替總理一職，部分原因是認可他處理騷亂的方式。

不過，馬克宏的一名幕僚昨晚透露，總統最終決定維持現狀。

這名官員表示：「為確保工作穩定且深入執行，總統決定留任總理。」

馬克宏也準備在本周稍晚發布聲明，「提醒全國他的明確施政方向」。

柏納表示，她將於本周進行內閣小幅改組。據觀察人士，遭撤換對象可能包括因涉嫌不當處理公共基金而受到批評的國務秘書席亞帕（Marlene Schiappa），教育部長恩迪亞耶（Pap Ndiaye）則可能是第一個下台的閣員。

馬克宏 教育部 退休金

上一則

以色列民眾反司改 全國舉行「反抗之日」抗議活動

下一則

為挽救婚姻 哈利、梅根暫時各走各路 尋找新的方向？

延伸閱讀

和這國家別苗頭 歐盟4年投資拉美505億

和這國家別苗頭 歐盟4年投資拉美505億
馬克宏將訪西南太平洋 在中美外推出「法國選擇」

馬克宏將訪西南太平洋 在中美外推出「法國選擇」
法國慶莫迪送軍購大禮 1句話評論馬克宏

法國慶莫迪送軍購大禮 1句話評論馬克宏
信件寄給法國總統馬克宏 驚現切斷手指尖

信件寄給法國總統馬克宏 驚現切斷手指尖

熱門新聞

加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
一架俄國蘇愷-25戰鬥轟炸機在俄羅斯南部濱海城鎮葉伊斯克附近墜入亞速海。(擷自推特)

一架蘇愷-25戰機墜落俄國亞速海沿岸 駕駛彈跳逃出

2023-07-17 11:59

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

2023-07-17 22:46
美軍人員日前因為輸錯電郵地址，竟把數百萬封美軍的電子郵件，發給了俄羅斯盟友、非洲國家馬利。(美聯社)

美軍人員拼錯電郵域名 誤發數百萬封敏感郵件給俄盟友

2023-07-17 20:26
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20

超人氣

更多 >
記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答

記者4問秦剛下落 中國外交部這樣回答
去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招

去除蔬果殘留農藥 專業廚師教你這招
「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛

「不可能的任務」系列選女主角竟有這些秘辛
想維護心臟健康 這個習慣最不利

想維護心臟健康 這個習慣最不利
川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止

川普批台灣：搶走美國半導體業工作 我們早該阻止