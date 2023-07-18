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以色列民眾反司改 全國舉行「反抗之日」抗議活動

中央社特拉維夫18日綜合外電報導
以色列抗議民眾在特拉維夫（Tel Aviv）公路上遊行。(美聯社)
以色列抗議民眾在特拉維夫（Tel Aviv）公路上遊行。(美聯社)

以色列國會即將就政府的司法改革計畫進行投票，抗議民眾今天在特拉維夫（Tel Aviv）公路上遊行，並阻擋軍事總部的入口。抗議者稱司改方案將「摧毀民主」。

法新社報導，自以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）的極右派政府在1月份提出司改計畫後，這項提案已造成全國分裂，並引爆以色列史上規模最大的抗議行動之一。

每周在以色列各地舉行的抗議活動已吸引數以萬計示威者，希望能阻止這項他們認為可能會使政府更加走向專制的提案。

影片來源：YouTube France 24 English

以色列國會預計要在本月稍晚就一項重要議案進行表決，抗議主辦單位呼籲在此之前舉行「全國反抗之日」，因此人群今天早早聚集在以色列經濟樞紐、沿海城市特拉維夫。

抗議主辦單位呼籲支持者在全國各地火車站、城市廣場、公路和交叉路口集會。

法新社特派員報導，示威者在特拉維夫公路和橋樑遊行，手握以色列國旗及高喊「民主、民主」，並阻擋了數條道路及當地軍事總部入口。

政府改革的反對者也進入了特拉維夫的股票交易所大樓，在那裡舉行集會。

職業為技術顧問的抗議者歐拉茲（Inbal Oraz）表示，這次抗議的時機「極其重要」，之後國會將於7月30日開始進入夏季休會期。

歐拉茲告訴法新社：「這個月很關鍵，這周也很關鍵，因為在不到一周的時間內，我們就能知道一系列司改計畫中的第一條法案是否會通過。我們將竭盡所能抵抗並阻止它。」

在中部城市克法沙巴（Kfar Saba），警方稱他們已逮捕至少2名抗議者。

在3月份的全國大罷工後，以色列政府曾暫時停止這項具爭議性的司法改革計畫。

但近幾週來，以色列政府發起了新的政治攻勢，試圖在國會通過該司改計畫。

以色列國會預計就一項議案進行投票，這項議案將限縮司法部門裁決政府決策「合理性」的權力。

在今天的抗議活動開始前，主辦單位在聲明中表示，「公民才能阻止獨裁的列車」。

以色列 投票 司法部

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