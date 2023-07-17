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馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

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馬航MH370零件？澳洲海灘驚見巨大不明金屬物體

編譯徐榆涵／即時報導
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)
澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑。(取材自澳洲太空總署推特)

澳洲西部海灘近日出現一個巨大的不明金屬圓柱體，令當地居民相當困惑，警方研判該物體具有危險性，已要求民眾保持距離，正在釐清該物體為何。

BBC報導，這個巨大金屬物體是在西澳州首府伯斯（Perth）以北250公里處的Green Head海灘上被發現，目前據信該物體不是來自商用飛機，當地警方表示，向社區重申，正在積極與各州和聯邦機構合作，以查明該物體來源和性質。

當地居民向澳洲廣播公司（ABC）表示，這個不明物體寬約2.5公尺，長度則介於2.5公尺到3公尺。

航太專家湯瑪斯（Geoffrey Thomas）表示，此物體可能是一枚過去12個月墜落在印度洋的火箭的燃料箱，澳洲太空總署（Australian Space Agency）也抱持類似看法，並稱將與外國機構聯繫。

報導指，如果是燃料箱，專家猜測可能來自印度火箭，並可能含有毒物質。也有人猜測，該圓柱物體也許是馬來西亞航空370號班機（MH370）的零件之一，MH370於2014年在澳洲西海岸失聯，當時機上有239名乘客，但湯瑪斯認為「不可能」，MH370班機在9年半前失聯，殘骸上應該會有更多磨損。

澳洲 印度 太空

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