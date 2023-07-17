55頭領航鯨擱淺蘇格蘭島嶼 專家搶時間解剖查原因

英國蘇格蘭路易斯島出現大規模鯨魚擱淺事件，55頭領航鯨在北托爾斯塔（North Tolsta）的特雷莫爾（Traigh Mhor）海灘擱淺。歐新社

英國蘇格蘭路易斯島出現大規模鯨魚擱淺事件，55頭領航鯨在北托爾斯塔（North Tolsta）的特雷莫爾（Traigh Mhor）海灘擱淺，為了對死亡鯨魚進行檢驗，專家正在與時間賽跑。

Just arrived at Stornoway to investigate what seems to be the largest fatal mass #stranding event we've had in Scotland for decades. Over fifty #PilotWhales sadly confirmed dead. pic.twitter.com/bOKTnrqD8l — SMASS (@strandings) 2023年7月16日

英國廣播公司（BBC）報導，這群領航鯨昨天上午擱淺於路易斯島（Isle of Lewis）後只有15頭還活著，救援人員試圖將其中2頭較有活力的領航鯨送回海裡，但只有一頭安全離開，其他倖存的鯨魚被安樂死。

頂尖病理學家布朗勞（Andrew Brownlow）博士表示，對這起擱淺事件進行調查會是一項「艱難的任務」。布朗勞將帶領蘇格蘭海洋動物擱淺計畫（Scottish Marine Animal Stranding Scheme, SMASS）的團隊進行解剖檢驗。

由於無法對全部55頭鯨魚進行檢驗，團隊將會選擇部分鯨魚來蒐集資料。

布朗勞博士在英國廣播公司電台的「早安蘇格蘭」節目中表示：「我們將嘗試對這些動物進行分類，選出那些我們認為最能代表整個群體的動物，並確保我們蒐集樣本和盡可能多的資料。」

布朗勞博士說道：「接著就是與時間、精力和天氣的競賽。我們會盡我們所能找出在這裡發生了什麼事。」

領航鯨以緊密的社群聯繫聞名，因此當一頭鯨魚遇到困難而擱淺時，群體中的其他鯨魚也會隨之擱淺。