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美津濃異業合作「球棒平底鍋」一上市就大賣

聯合新聞網／ 即時報導
體育用品大廠美津濃和藤田金屬合作，推出把柄為球棒造型的平底鍋。(擷自Twitter)
體育用品大廠美津濃和藤田金屬合作，推出把柄為球棒造型的平底鍋。(擷自Twitter)

自1906年成立的日本體育用品商「美津濃」，如今已成為橫跨世界多國的知名大廠，特別是對打棒球的人來說，幾乎不可能沒接觸過美津濃的球具。近來美津濃推出一款將棒球球棒融合廚具平底鍋握把，讓球迷下廚更有幹勁的廚具「SWING PAN」，一推出後，馬上就引起話題。

根據日本媒體「withnews8」報導，美津濃日前曾和廚具商藤田金屬，商談合作開發新產品的事宜，但一開始都沒有什麼好點子。不過隨著討論的進展，雙方聊到美津濃在製造球棒時，會留下很多未達標準的木材。這給了藤田金屬一個靈感，發現在用平底鍋炒菜時的「甩鍋」，和棒球「揮棒」其實有著相似之處。

因此，雙方便使用了那些未達標，無法製造成正式規格球棒的木材，做成了把柄像是球棒一樣的平底鍋SWING PAN。除了讓棒球迷下廚更有感以外，球棒本身就有的握把部分，更是讓炒菜時握起來更好用。鍋體本身則是使用藤田金屬原先的人氣平底鍋「GARTEN鉄フライパン」一樣的設計。

SWING PAN訂價為6600日圓（約48美元），以數量限定的形式販售。儘管價格高於一般平底鍋，但在6月中旬推出後，立刻引起一陣話題，迅速賣出了200個。現在想要訂購，要等到9月多才會出貨，反映出產品的高人氣。

日本

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