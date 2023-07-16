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華勒斯：下次英內閣改組前請辭防相 不再參選議員

中央社倫敦15日綜合外電報導
英國國防大臣華勒斯。(路透)
英國國防大臣華勒斯。(路透)

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）在今天出刊的專訪中表示，他將在下次內閣改組前請辭防相職位，並且不再參加下屆大選。

在西方盟國力挺烏克蘭對抗俄羅斯的戰爭中，53歲的華勒斯一直是領軍人物，也是英國挑選來接替史托騰柏格（Jens Stoltenberg）擔任北大西洋公約組織（NATO）秘書長的人選。

但華勒斯未能獲得美國的重要支持以接任北約秘書長，如今史托騰柏格在北約的任期已經延長了。

星期日泰晤士報（Sunday Times）引述華勒斯的話報導：「下次大選，我不會再是國會議員了。」

據報導，華勒斯上月告訴英相蘇納克（Rishi Sunak），他不打算參加下次大選尋求連任國會議員。根據時程，英國大選必須在明年底前舉行。

星期日泰晤士報報導，華勒斯表示他不會「太早」辭去國會議員而讓席次強制補選，但會在下一次內閣改組之前，辭去國防大臣職務。一般預料英國下次內閣改組會在9月前進行。

執政的保守黨（Conservative Party）目前民調支持度落後主要反對黨工黨（Labour Party），華勒斯說，他做此決定並不是因為他認為下次選舉中保守黨會失敗，而是因為他在英格蘭西北部的選區因邊界變化而被取消。

華勒斯是一位直言不諱的前英國軍官，擔任英國國會議員已有18年，也是自前英相邱吉爾（Winston Churchill）以來任職時間最長的保守黨籍國防大臣。

在英國動盪政局中，華勒斯是唯一歷任前英相強生（Boris Johnson）、特拉斯（Liz Truss），以至現任英相蘇納克的內閣要員。華勒斯是強生的政治盟友。

在2019年接掌國防大臣前，華勒斯曾擔任時任首相梅伊（Theresa May）負責安全事務的國務大臣。

華勒斯在保守黨基層中擁有強大支持，並經常被視為黨魁人選，但他從未積極競選這黨內最高職位。華勒斯告訴星期日泰晤士報說：「這並不適合我。」

華勒斯表示，他將國防預算增加了240億英鎊（約314億美元），這是他的政績之一；而提高國防支出在未來幾年至關重要。

他預測到2030年結束前，全世界將「更加不安全」。

在烏克蘭問題上，華勒斯表示，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）如果失敗，可能會尋找新的目標「猛烈攻擊」，諸如承載西方通訊的海底電纜以及能源供應方面。

烏克蘭 俄羅斯 北約

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