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疑偷吃被抓包 法男遭妻「徒手斷根」慘送醫：耳朵也被扯掉

TVBS新聞網／編輯易軍堯即時報導
法國男子疑似因出軌遭妻子「徒手扯斷小兄弟」。 （示意圖／取材自ingimage）
法國男子疑似因出軌遭妻子「徒手扯斷小兄弟」。 （示意圖／取材自ingimage）

極其慘烈的偷吃代價！法國日前發生一起「攻擊案件」，一名女子疑似發現丈夫出軌，竟在爭吵過程中徒手扯斷其重要部位；據了解，當下兩人疑似都喝了酒，並在情緒高漲的情況下發生爭執，最終升級成肢體衝突，並以丈夫的掛彩告終。

綜合鏡報（The Mirror）等媒體報導，這起意外事故發生在當地時間10日凌晨，位於法國土魯茲（Toulouse）附近、加龍河畔波爾泰（Portet-sur-Garonne）的一處村落；45歲的丈夫疑似被36歲的妻子抓包出軌，兩人在酒後發生激烈爭吵。

原來妻子認為，丈夫前一晚聚會上的行為讓自己覺得不被尊重，憤而出手「抓住重要部位」後直接硬扯，導致丈夫當場血流不止，送醫後發現嚴重撕裂傷；另外除了小兄弟慘遭毒手之外，妻子還在襲擊過程中，撕下了丈夫的部分耳朵。

儘管在醫護人員抵達後，丈夫意識清醒暫無大礙，但仍因劇烈疼痛及撕裂傷是被緊急送往醫院；警方則接手調查事發過程，先將妻子逮捕歸案後，需要釐清是否有持刀械等鋒利物品攻擊丈夫的情況。夫妻倆則雙雙被指控毆打對方。

疑偷吃被抓包！法男遭妻「徒手斷根」慘送醫：耳朵也被扯掉

TVBS新聞網

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