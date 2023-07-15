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創紀錄熱浪橫掃全球 美國、歐洲、日本無一倖免

中央社羅馬15日綜合外電報導
從美國、歐洲到日本，預計世界各地都將出現創紀錄高溫。圖為義大利威尼斯，民眾邊走邊用扇子扇風。（路透）
從美國、歐洲到日本，預計世界各地都將出現創紀錄高溫。圖為義大利威尼斯，民眾邊走邊用扇子扇風。（路透）

從美國、歐洲到日本，預計世界各地都將出現創紀錄高溫。極端高溫也充分顯現出全球暖化帶來的威脅。

法新社報導，本周末義大利氣溫預料將創下歷史新高，衛生部已對羅馬、波隆那（Bologna）和佛羅倫斯（Florence）等16個城市發布「紅色警報」。

氣象中心警告，民眾應為「今夏最強熱浪、同時也是有史以來最強熱浪之一」做好準備。

本月17日，羅馬的氣溫可能達到攝氏（下同）40度，18日甚至會飆升至43度，打破2007年8月創下的40.5度紀錄。

歐洲太空總署（European Space Agency）表示，義大利西西里島（Sicily）與薩丁尼亞島（Sardinia）氣溫可能高達攝氏48度，「這可能是歐洲有紀錄以來的最高溫」。

據希臘國家氣象機構EMY，「今天國內部分地區的最高氣溫可能達到44度。昨天，底比斯（Thebes）市中心的氣溫也來到44.2度。」

獲聯合國教科文組織（UNESCO）列為世界文化遺產的景點雅典衛城（Acropolis）明天將連續第3天暫停開放。

法國國家氣象機構也表示，6月是法國有紀錄以來第2熱的月份，自本月11日以來，該國多個地區一直處於熱浪警報下。

在亞洲，在本月16日和17日，日本東部部分地區的氣溫預計也將升至38至39度，氣象機構警告，氣溫可能追平過往紀錄。

據報導，在印度北部，季風帶來的豪雨已導致至少90人喪生。

美國加州的死谷國家公園（Death Valley National Park）原本就是地球上最熱的地方之一，今天也可能寫下新猷，氣溫可能攀升至54度。

高溫 熱浪 義大利

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