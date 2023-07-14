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法新社記者烏克蘭殉職 法國追授榮譽軍團勳章

中央社巴黎13日綜合外電報導
法新社影音記者索丁（Arman Soldin）在烏克蘭工作時殉職。（Getty Images）
法新社影音記者索丁（Arman Soldin）在烏克蘭工作時殉職。（Getty Images）

法國今天向5月在烏克蘭工作時殉職的法新社影音記者索丁（Arman Soldin）追授榮譽軍團勳章（Legion d'Honneur）。

索丁是法新社於烏克蘭的影像統籌，他在5月9日於烏克蘭東部遭到格勒式（Grad）火箭砲攻擊喪生，享年32歲。

他的死訊引起了全球的悼念和致敬。

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）5月在給法新社的一封信中讚揚索丁的「勇氣」。

馬克宏表示：「索丁透過他堅強的性格、他的旅程、和他的幹勁體現了編輯人員的熱情，一種傳遞真相、講述故事、和收集證據的熱情。這是對傳遞資訊這項責任的熱情。」

根據今天頒布的總統法令，授與索丁的法國榮譽軍團騎士勳章於2023年6月28日生效。

法新社全球新聞主任齊特溫（Phil Chetwynd）表示：「我們為阿曼（索丁之名）獲得此殊榮感到感動。這項榮譽表彰了他出色的新聞工作成果，並有助於保存人們對他的記憶。」

根據保護記者委員會（Committee to Protect Journalists）的數據，自俄羅斯於2022年2月24日全面入侵烏克蘭以來，已有至少17名記者和媒體工作者在烏克蘭喪生。

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