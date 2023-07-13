我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

太陽報扒糞報導？BBC裸照醜聞：「國寶級主播」陷風暴

2個月內第3位訪中國的高層 柯瑞：不會讓步

富豪命喪泰坦號 繼子：繼承百萬遺產 卻找不到人一夜情

聯合新聞網／即時報導
英國億萬富豪哈丁（左）是「泰坦號」內爆事故的罹難者，但他的繼子薩斯（右）卻頻頻在網上惹議。（取材自Instagram）
英國億萬富豪哈丁（左）是「泰坦號」內爆事故的罹難者，但他的繼子薩斯（右）卻頻頻在網上惹議。（取材自Instagram）

探索知名沉船鐵達尼號殘骸的潛水器「泰坦號」（Titan），於6月發生內爆事故，導致五名乘員身亡，包括58歲的英國億萬富豪哈丁（Hamish Harding）。熱愛探索與冒險的哈丁（Hamish Harding）盛名在外，不過他的繼子薩斯（Brian Szasz）卻頻頻惹議，不僅在哈丁失蹤期間和火辣女模調情、爽看演唱會；近日又在推特發文表示，自己繼承了數百萬美元的遺產，卻找不到「一夜情」的對象，誇張行徑遭網友撻伐後還回嗆「我繼承的遺產比你一輩子賺到的還多」。

綜合外媒報導，「泰坦號」於下水後失聯，英國富豪哈丁也是搭乘這座潛水器的一員，但在繼父生死未卜之際，薩斯卻曬出自己在演唱會狂歡的照片，同時還在網上和一位OnlyFans女模調情示愛，誇張行徑引來不少網友撻伐，薩斯為了滅火，只好將惹議貼文刪除。

日前薩斯的奇葩言論又再度被炎上，根據「Daily Mail」報導，薩斯在一則現已刪除的推文表示，自己雖然繼承了數百萬美元遺產，卻仍找不到一夜情的對象，見此，一位網友怒批：「你能繼承多少遺產？超過0美元都嫌太多」，薩斯竟囂張回嗆：「我繼承的遺產比你一輩子賺到的還多」，引來更多人群起圍攻。

目前薩斯能繼承多少遺產仍是未知數，不過有權繼承哈丁遺產的人，包含哈丁的妻子琳達（Linda）、薩斯的繼兄弟羅里（Rory）和賈爾斯（Giles），以及薩斯的親妹妹勞倫（Lauren）。

推特

上一則

飛彈試射金正恩親坐鎮 赫見「新玩具」恐是走私貨

下一則

北海道飯店驚見斷頭男屍 生前愛穿女裝 剛跑完派對就被殺

延伸閱讀

維州馬納薩斯機場擴建 居民有異見

維州馬納薩斯機場擴建 居民有異見
「我們的潛艇不會內爆」 Subway消費泰坦號被罵爆

「我們的潛艇不會內爆」 Subway消費泰坦號被罵爆
泰坦號致5人罹難後 「海洋之門」暫停所有探險活動

泰坦號致5人罹難後 「海洋之門」暫停所有探險活動
遇難泰坦號公司「海洋之門」 宣布暫停所有業務

遇難泰坦號公司「海洋之門」 宣布暫停所有業務

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

2023-07-12 19:42
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00
英國廉價航空易捷航空發生飛機超重事件。（路透）

英航班太重無法飛…空服急廣播徵求「20乘客自願下機」

2023-07-10 01:01

拜登又口誤 誤喊澤倫斯基為「普亭」 義加總理驚訝轉頭

2023-07-13 04:45
英國國防大臣華勒斯。(路透)

烏克蘭開「武器願望清單」 英國防大臣：我不是亞馬遜

2023-07-12 12:20

超人氣

更多 >
61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？

61歲、剛被裁員、與妻有55萬積蓄…我可以退休嗎？
5個日常習慣 摧毀你的膝蓋

5個日常習慣 摧毀你的膝蓋
緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢

緋聞頻傳卻不離婚？ 李玟老公Bruce被爆想得到錢
12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢

12星座女包包裝什麼？摩羯帶防災品 第1名根本哆啦A夢
在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡

在好市多吃熱狗噎到 華盛頓州4歲女童窒息死亡