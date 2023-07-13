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印度爆「蕃茄之亂」 政府採緊急因應措施

中央社新德里13日專電
印度番茄減產，價格也隨之飆漲。（Getty Images）
印度番茄減產，價格也隨之飆漲。（Getty Images）

印度最近因蕃茄價格飆漲而爆發「蕃茄之亂」，甚至有妻子只因丈夫偷煮了兩粒蕃茄而離家出走。印度政府已採取措施控制蕃茄價格。

最近北印度遭到暴雨侵襲，農作物損失慘重，蕃茄價格應聲上漲，視品種而定，有些每公斤價格已漲至150盧比（約為美元1.83元），和去年7月的每公斤大約40盧比相比，飆漲3倍有餘。

印度是全球第2大蕃茄生產國，僅次於中國，而印度許多馬薩拉（masala）醬汁更是以蕃茄為基底，可說是印度人日常生活不可或缺的食材，蕃茄漲價為許多印度家庭的伙食費造成負擔。

稍早前，印度傳出部分麥當勞（McDonald's）快餐店的漢堡已經不加蕃茄，「今日印度」（India Today）新聞網今天報導，在馬德雅省（Madhya Pradesh）夏杜爾縣（Shahdol），一對夫妻因此吵架。

報導說，經營便當生意的柏曼（Sanjeev Burman），只因沒有詢問妻子就拿了兩粒蕃茄作菜，與妻子發生口角，之後妻子憤而離家出走，已超過3天未歸。柏曼因擔心而報警，警方承諾會幫他找回愛妻。

數日前，聖城瓦拉納西（Varanasi）一家蔬果店的老闆，因擔心顧客為搶蕃茄或暴力殺價，而雇用兩名保鏢看店。但警方以此舉帶有政治動機，以煽動族群對立罪名逮捕老闆父子，兩人今天獲准交保。

此外，搶劫與偷盜蕃茄事件最近也時有所聞。7月8日，有歹徒在班加羅爾（Bengaluru）搶劫一輛載有2000公斤蕃茄的貨車；11日，拉賈斯坦省（Rajasthan）首府齋浦爾（Jaipur）一家蔬果店遭人盜走6箱蕃茄，重約150公斤。

印度媒體報導，為防盜賊，許多蕃茄農已自組保安團，輪班看守蕃茄園。

為控制蕃茄價格，印度消費者事務、糧食及公共分配部（Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution）已指示全國性的農業合作社，從主要產地收購蕃茄，以折扣價分配到急度短缺的城鎮，包括德里都會區在內。

這個部門說，7月至8月、10月至11月這兩段期間，向來是印度蕃茄產量較少的月份，特別是常會下雨的7月。

印度 McDonald's 暴雨

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