聯合國報告：全球去年逾7億人挨餓

聯合國糧農組織（FAO）秘書長屈冬玉（Qu Dongyu）。（Getty Images）

聯合國 今天發表最新糧食安全報告表示，全球去年有24億人處於糧食不安全狀態，多達7.83億人面臨飢餓，以及1.48億兒童生長發育遲緩。

美聯社報導，聯合國今天公布2023年「世界糧食安全和營養狀況」（The State of Food Security and Nutrition in the World）報告，5個聯合國機構在報告中表示，全球飢餓人口在2021年至2022年間雖停滯不前，但許多地方正面臨日益嚴重的糧食危機。

他們指出，西亞、加勒比海和非洲地區。非洲大陸20%的人口正受飢餓所苦，這一數字是全球均值的2倍多。

聯合國糧農組織（FAO）秘書長屈冬玉（Qu Dongyu）表示：「全球從COVID-19（2019冠狀病毒疾病）中恢復情況並不均衡，俄烏戰爭影響營養食品和健康飲食。這是新常態，氣候變化、衝突和經濟不穩定使處於邊緣地帶的人離安全更遠。」

聯合國糧農組識首席經濟學家柯藍（Maximo Torero Cullen）指出，糧農組織的糧食價格指數已持續下降約15個月，但「糧食的通膨仍持續」。

他表示，「黑海穀物倡議」（Black Sea Grain Initiative, BSGI）將於17日到期，目前還不確定是否會延長，這點「對市場不利」。

他說，若不立即延長，糧食價格「勢必會再次飆升」，上漲幅度和持續時間將取決於市場的反應。

根據聯合國的報告，全球取得健康飲食的狀況惡化。2021年超過31億人（占全球人口的42%）無法取得健康飲食，較2019年增加1.34億人。

柯藍在記者會上表示，減少不健康飲食的人口是一項巨大挑戰，他說：「這代表我們必須大幅改變在農業部 門、農產品系統中使用資源的方式。」

他指出，根據這項最新報告，2022年有6.91億至7.83億人長期營養不良，平均值為7.35億人，比2019年COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行開始前多了1.22億人。