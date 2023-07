聯合國報告：全球去年逾7億人挨餓

聯合國糧農組織(FAO)秘書長屈冬玉(Qu Dongyu)。(Getty Images)

聯合國 今天發表最新糧食安全報告表示,全球去年有24億人處於糧食不安全狀態,多達7.83億人面臨飢餓,以及1.48億兒童生長發育遲緩。

美聯社報導,聯合國今天公布2023年「世界糧食安全和營養狀況」(The State of Food Security and Nutrition in the World)報告,5個聯合國機構在報告中表示,全球飢餓人口在2021年至2022年間雖停滯不前,但許多地方正面臨日益嚴重的糧食危機。

他們指出,西亞、加勒比海和非洲地區。非洲大陸20%的人口正受飢餓所苦,這一數字是全球均值的2倍多。

聯合國糧農組織(FAO)秘書長屈冬玉(Qu Dongyu)表示:「全球從COVID-19(2019冠狀病毒疾病)中恢復情況並不均衡,俄烏戰爭影響營養食品和健康飲食。這是新常態,氣候變化、衝突和經濟不穩定使處於邊緣地帶的人離安全更遠。」

聯合國糧農組識首席經濟學家柯藍(Maximo Torero Cullen)指出,糧農組織的糧食價格指數已持續下降約15個月,但「糧食的通膨仍持續」。

他表示,「黑海穀物倡議」(Black Sea Grain Initiative, BSGI)將於17日到期,目前還不確定是否會延長,這點「對市場不利」。

他說,若不立即延長,糧食價格「勢必會再次飆升」,上漲幅度和持續時間將取決於市場的反應。

根據聯合國的報告,全球取得健康飲食的狀況惡化。2021年超過31億人(占全球人口的42%)無法取得健康飲食,較2019年增加1.34億人。

柯藍在記者會上表示,減少不健康飲食的人口是一項巨大挑戰,他說:「這代表我們必須大幅改變在農業部 門、農產品系統中使用資源的方式。」

他指出,根據這項最新報告,2022年有6.91億至7.83億人長期營養不良,平均值為7.35億人,比2019年COVID-19(2019冠狀病毒疾病)大流行開始前多了1.22億人。