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印度總理莫迪出訪法國與阿聯 深化戰略夥伴關係

中央社新德里13日專電
印度總理莫迪（Narendra Modi）抵達法國。(歐新社)
印度總理莫迪（Narendra Modi）抵達法國。(歐新社)

印度總理莫迪（Narendra Modi）今天啟程訪問法國和阿拉伯聯合大公國，深化印度與這兩國的戰略夥伴關係。

莫迪今天上午啟程前致詞形容法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）是「朋友」，兩人將討論如何在未來25年繼續深化夥伴關係。

他補充，阿拉伯聯合大公國今年將主辦聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），盼就如何強化全球氣候行動以加快能源轉型，與阿拉伯聯合大公國元首穆罕默德（Sheikh Mohamed bin Zayed Al-Nahyan）交換觀點。

印度外交部說明，莫迪將於13日至14日訪問法國，這是他第6次訪問法國，他與馬克宏於2017年首次會面，最近一次是於今年5月在日本廣島舉行的七大工業國集團（G7）峰會上。

莫迪在法國還將會見法國總理柏納（Élisabeth Borne）、參議院議長拉謝（Gérard Larcher）、國民議會主席布勞恩－皮維（Yaël Braun-Pivet）、商界領袖與印度僑民，並與馬克宏主持代表團層級會議。

印度外交部次長卡瓦特拉（Vinay Kwatra）說，此次訪問重頭戲之一是14日的法國國慶閱兵大典，印度一支三軍儀杖隊以及3架印度飆風戰機（Rafale）也將參與法國國慶閱兵大典。

今年是印度與法國締結戰略夥伴關係第25週年，雙方歷年來的合作領域包括安全、太空、民用核能、科技、反恐、網路安全、氣候變遷、再生能源、供應鏈整合以及與國際太陽能聯盟（International Solar Alliance）相關議題等。

印法現今安全合作範圍廣及聯合軍事演習、後勤支援、國防設備共同研發與生產、共同因應印太區域海事挑戰等。

此外，莫迪將於15日訪問阿拉伯聯合大公國，與穆罕默德舉行雙邊會談。

2015年，印度與阿拉伯聯合大公國將雙邊關係提升到全面戰略夥伴關係層級。去年2月，兩國又簽署了全面經濟夥伴關係協定（CEPA），並發布共同願景聲明。

印度與阿拉伯聯合大公國雙邊貿易額目前為850億美元，阿拉伯聯合大公國去年是印度第3大貿易夥伴、第2大出口目的地，以及第4大海外投資來源，目前約有350萬名印度僑民在阿拉伯聯合大公國工作與生活。

印度 馬克宏 太空

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