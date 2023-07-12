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加拿大湖底藏關鍵證據 學者：「人類世」始於50年代

編譯高詣軒／即時報導
加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）
加拿大克勞福湖的沉積物，成為科學家判斷新的地質年代「人類世」開始的依據。（美聯社）

美聯社報導，從氣候變遷、物種絕跡到汙染，人類活動對地球環境影響甚鉅，以致科學家團隊「人類世工作團」（AWG）提出，地球已約在1950至1954年邁入新的地質年代：「人類世」（Anthropocene）。

雖然燃燒化石燃料、引爆核武、丟棄肥料與塑膠垃圾等人類活動的衝擊，在世界各地都能找到證據，但科學家主張，鄰近加拿大多倫多、小而深邃的克勞福湖（Crawford Lake），蘊藏著邁入人類世的關鍵實證。

主持「人類世工作團」的英國列斯特大學地質學家華特斯指出，從中能觀察到變遷規模驚人地加劇，「必然為人類影響（的結果）」。

6600萬年前，隕石撞擊使地球從「中生代」邁入「新生代」，地質年代歷經「代」（era）的更迭，而科學家提出，50年代的變遷是在當前的新生代，由「全新世」進入「人類世」，即跨入下個「世」（epoch），這是較「代」更細的單位。

該團隊目標透過測量克勞福湖底「鈽」元素含量，認定人類世起始時間。「人類世」構想是20多年前，諾貝爾化學獎得主克魯岑（Paul Crutzen）生前提出，其後科學家組建工作小組來研究是否需劃定人類世，其可能的起始時間、重要地點又為何。

克勞福湖面積約2.4萬平方公尺，深約29公尺，其沉積物格外清楚保存了人類活動對地球土壤、大氣和生物的逐年影響，其中包括核武落塵、汙染和穩定攀升的氣溫。

工作團成員、布洛克大學地球科學教授麥卡錫指出，約在1950年，可發現獨特跡象顯示「人類的影響已經征服了地球系統」。

地質年代依次以宙、代、紀、世、期等單位記期，而科學家也提議以發祥地克勞福湖為名，畫定新的「克勞福期」，但仍需地質學界同意。

地球地質年代分層 製表／高詣軒
地球地質年代分層 製表／高詣軒

諾貝爾 氣候變遷 麥卡錫

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