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英防相開酸 諷俄軍2大高層有如「勞萊與哈台」

中央社／維爾紐斯12日電

英國國防大臣華勒斯（Ben Wallace）今天表示，俄羅斯國防部長蕭依古（Sergei K. Shoigu）及參謀總長格拉西莫夫（Valery Gerasimov）猶如喜劇雙人組「勞萊與哈台」。

「勞萊與哈台」是由英國諧星勞萊（Stan Laurel）及美國喜劇演員哈台（Oliver Hardy）組成的二人組，在1920年代末至1950年代中期走紅國際，兩人以笨手笨腳、戴著圓頂禮帽的傻蛋形象著稱。

華勒斯今天在立陶宛維爾紐斯（Vilnius）舉行的北大西洋公約組織（NATO）峰會上受訪，將俄軍兩大高層蕭依古及格拉西莫夫比作「勞萊與哈台」。

他提及，蕭依古及格拉西莫夫仍在負責步履蹣跚的侵烏戰爭，且自俄羅斯傭兵組織瓦格納集團（Wagner Group）上月兵變以來，俄軍重要將領蘇洛維金（Sergei Surovikin）未曾在公開場合露面。

蘇洛維金曾在烏克蘭戰爭中擔任俄軍指揮官，素以殘忍作風聞名，被俄媒封為「末日決戰將軍」（General Armageddon）。

華勒斯指出：「最近有人看到蘇洛維金嗎？他們（俄軍）最好的將領之一如今已經消失。而他們現在繼續讓

勞萊與哈台掌管作戰。你知道的，有格拉西莫夫及蕭依古在那裡。」

西方及俄羅斯內部批評者抨擊，俄軍相當天真、裝備不佳、反應緩慢且受到混亂的指揮結構所拖累。但俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）迄今未開除蕭依古及格拉西莫夫。

俄羅斯 北大西洋公約組織 瓦格納

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