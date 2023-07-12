火山爆發岩漿與有毒氣體噴湧而出 冰島警告遊客遠離

法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano）噴發。美聯社

冰島 當局今天警告遊客與其他旁觀民眾遠離西南部新爆發的火山，這座火山裂隙正噴湧岩漿與有毒氣體。

影片來源：youtube/afarTV

美聯社報導，冰島氣象局（Icelandic Meteorological Office）說，此次噴發發生於10日下午，在那之前該地區發生上千次地震 。這次距離上次正式結束噴發有11個月。

噴發地點位於距離首都雷克雅維克（Reykjavik）西南方約30公里處利特里．赫魯圖爾山（Litli-Hrútur）附近一座無人居住的山谷中。

該地區被廣泛稱為法格拉達爾火山（Fagradalsfjall volcano），曾於2021年和2022年爆發，儘管靠近冰島的國際航空樞紐基夫拉維克機場（Keflavik Airport），但並未造成損壞或干擾航班。機場今天維持運作。

冰島氣象局表示，這次噴發初期爆發力較前兩次更強。從空拍鏡頭可以看到，橙色熔岩流與氣體雲從蜿蜒約900公尺長的裂縫湧出。

英國氣象局（Met Office）說：「火山噴發 周圍的氣體污染嚴重且危險。在救援人員有機會評估狀況前，建議旅客不要進入該區域。」

科學家表示，今天早上裂縫與爆發量都已縮小。

冰島大學地球物理學教授古德孟德森（Magnús Tumi Guðmundsson）對冰島國家廣播公司（RUV）說：「已經轉為小型爆發，是非常好的消息。」

冰島位於北大西洋一個火山熱點之上，平均每4到5年就會發生一次火山爆發。