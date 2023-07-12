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墨西哥爆炸攻擊3警喪生 州長：犯罪集團成全國挑戰

中央社墨西哥瓜達拉哈拉12日綜合外電報導
墨西哥哈里斯科州（Jalisco）州長阿法羅表示，昨天發生一起「前所未見」的爆炸攻擊事件，造成3名警察喪生，另有10人受傷。Getty Images
墨西哥哈里斯科州（Jalisco）州長阿法羅表示，昨天發生一起「前所未見」的爆炸攻擊事件，造成3名警察喪生，另有10人受傷。Getty Images

墨西哥哈里斯科州（Jalisco）州長阿法羅表示，昨天發生一起「前所未見」的爆炸攻擊事件，造成3名警察喪生，另有10人受傷。

法新社報導，阿法羅（Enrique Alfaro）在社群網站推特（Twitter）寫道，警察和州檢察官辦公室工作人員遭受了「懦弱的爆炸攻擊」，初步造成了3名警員死亡和10人受傷。

阿法羅說：「這是一起前所未見的事件，顯示了這些組織犯罪集團能做出什麼事。」他更補充：「整體來說，這次攻擊也代表墨西哥全國面臨的挑戰。」

哈里斯科州位於墨西哥西部，是最有勢力販毒集團之一哈里斯科新世代（Jalisco New Generation Cartel）的大本營。這個組織插旗墨西哥各地，並捲入與其他販毒組織的爭端。

阿法羅說，哈里斯科州安全當局「持續開會」以調查此次攻擊事件，目前此事尚未歸咎於特定犯罪組織。

根據當地特萊維薩電視台（Televisa）報導，爆炸事件發生在安全官員乘坐的車輛附近。

儘管汽車炸彈攻擊事件在墨西哥很少見，但6月間在瓜納華托州（Guanajuato）曾發生汽車炸彈炸死一名國家衛隊成員並傷及另外數人的事件。瓜納華托州也深受與販毒集團有關的暴力事件衝擊。

南部的葛瑞羅州（Guerrero）昨天則有13名遭抗議者綁架的安全人員在談判達成協議後獲釋。

官員表示，抗議者遭犯罪組織滲入。葛瑞羅州近年也飽受販毒集團間爭地盤暴力衝突的困擾。

墨西哥政府2006年發動具爭議的掃毒軍事行動，在那之後已出現超過34萬起謀殺案和約10萬起失蹤案，其中大部分歸咎於犯罪組織。（實習編譯：吳冠緯/核稿：林治平）1120712

墨西哥 社群網站 檢察官

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