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作家米蘭昆德拉 曾因寫小說流亡、遭剝奪捷克國籍

以筆桿對抗共產極權 米蘭昆德拉深信自己該靠作品說話

編譯陳曉慈／即時報導
捷克裔流亡作家米蘭昆德拉11日於巴黎因病辭世，享耆壽94歲。昆德拉不喜被媒體關注，1985年之後就不再接受訪問。照片攝於1963年。路透
捷克裔流亡作家米蘭昆德拉11日於巴黎因病辭世，享耆壽94歲。昆德拉不喜被媒體關注，1985年之後就不再接受訪問。照片攝於1963年。路透

米蘭昆德拉圖書館發言人12日證實，受疾病纏身多時之後，捷克裔流亡作家、作品竭力諷刺共產黨集權主義的米蘭．昆德拉（Milan Kundera）11日於巴黎辭世，享耆壽94歲。昆德拉的作品在捷克長期被禁，一生鮮少接受採訪，他多次入圍諾貝爾文學獎，從未獲獎。

在他最具影響力的小說「生命中不能承受之輕」中，昆德拉以蘇聯坦克駛進捷克首都布拉格、為全書拉開苦痛的序幕。昆德拉生於1929年的捷克布爾諾，作品因批評蘇聯武力抑止布拉格之春而遭全數查禁，本人也於1975年流亡法國。

1989年，捷克爆發「天鵝絨革命」，共產黨遭推翻，後成立捷克共和國。但昆德拉一生甚少返國，且往往極為低調，就算後來歐洲鐵幕倒塌也是。他生前最後幾部作品以法文寫成，卻始終沒被翻譯成捷克文。

昆德拉以「玩笑」、「生活在他方」、「賦別曲」、「笑忘書」等作品奠定文壇地位，但一直到1984年的「生命中不能承受之輕」被拍成電影「布拉格的春天」，由丹尼爾戴路易斯和茱麗葉畢諾許主演，才讓昆德拉真正紅遍全球。原作直到2006年、「天鵝絨革命」17年後才在捷克出版。

昆德拉的作品在全球被翻譯超過20種語言，儘管曾獲得多項文學獎殊榮，卻總是與諾貝爾文學獎擦身而過。

昆德拉早在1985年之後，就不再接受採訪，也不想被媒體關注。他深信作者應透過作品說話，並過著極為低調的生活。2011年，昆德拉作品全集問世，他拒絕為作品多做解釋，且長期不允許著作以數位形式出版，讀者在網路上僅能找到關於他的論述及生平簡介，而非作品。

在所有關於昆德拉的介紹中，篇幅最長、內容最完整且剖析了他巴黎生活的是1985年由法裔美國小說家卡萊爾撰寫的版本。昆德拉向卡萊爾說：「對我而言，輕佻是1宗重罪。任何揭露他人私密生活的行為都應遭鞭笞。我們活在一個個人生活遭剝奪的時代；在共產國家，警察摧毀它們，在民主國家，新聞媒體威脅它們，而人們也逐漸失去了對私生活的品味與知覺。」

昆德拉說：「無從躲避他人眼光的生命——是為地獄」。

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