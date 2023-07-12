中國駐英大使館新址建案遭否決 中英關係受影響

中國計畫在倫敦旁興建新使館，卻一直未能獲得使館新址的建築許可。圖為新址所在地。（路透）

中國在倫敦塔（Tower of London）旁興建新使館的計畫去年12月遭到區議會駁回；起初，這只是反對該計畫的自治區層次的地方爭端，現演變成全球次強中國與英國間的衝突。

僅僅過了7個月，這場爭端已升級至外交僵局。中英兩國官員告訴路透社，這場對峙正在破壞為修復兩國嚴重受損關係所做的努力。

2名中國及3名英國官員告訴路透社，中國政府對於未能獲得使館新址的建築許可表示失望，並在官方會議上表達了不滿。

這使得試圖在脫歐後建立更緊密經貿關係的英國官員擔心，這可能也會影響英國在北京 重建使館的計畫。現有的狹小場地已空間不足，一名訪客表示，一個壁球場不得不改建為辦公室。

這些官員表示，使館爭端破壞了英國首相蘇納克（Rishi Sunak）試圖與中國建立新的合作方式的努力，這種新的方式將在英國的國家安全利益與更好的貿易和氣候變遷合作之間取得平衡。

這與2015年的情況相去甚遠，當時時任英國首相卡麥隆（David Cameron）與中國國家主席習近平在英式酒吧品嘗啤酒、炸魚和薯條，宣布倫敦-北京關係進入「黃金時代」。

中國於2018年首次宣布在英國皇家 鑄幣廠（Royal Mint Court）舊址建造一座占地70萬平方英尺大使館 的計畫，這將會是中國在歐洲最大的使館，幾乎是駐華盛頓使館的兩倍大。

中國以約3億1100萬美元買下這塊距離倫敦市中心使館現址約6.4公里的土地。使館區預定地及倫敦塔皆位於東倫敦「塔村」（Tower Hamlets）行政區。主管都市建設規畫的地方官員同意此一建案；然而，區議會議員以安全問題與可能影響居民等理由反對這項計畫。

中國官員告訴路透社，他們懷疑英國政府密謀阻止大使館新址建造計畫，並策畫了當地的反對聲浪。

根據參與或知悉談判的4名知情人士，他們在近幾個月與英國對口官員的會議中，提到了他們無法遷移至新址的不滿。路透社無法確定這項問題在多少次會議中被提到。

一名中國官員表示：「這絕對是政治問題。」

而夾在北京方面、政界人士、和同樣有著強烈訴求的當地居民之間的英國官員則駁斥了這些指控，聲稱地方議會能自行做決定。

此事攸關重大，因為中國已經在過去10年成為倫敦第2大外國直接投資來源，僅次於美國。

一名英國官員表示：「這非常混亂，是一個我們不需要的頭痛問題。」

英國地方發展、房屋及社區部（DLUHC）及外交部皆婉拒發表評論。