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北韓飛彈飛行74分鐘創紀錄 射程可能涵蓋美國全境

中央社／東京12日綜合外電報導
南韓軍方今天表示，北韓12日向東海（日本海）發射一枚不明彈道飛彈，目前正在分析飛彈數據。圖為北韓6月15日於平壤順安發射兩枚短程彈道飛彈（SRBM）。（美聯社）
南韓軍方今天表示，北韓12日向東海（日本海）發射一枚不明彈道飛彈，目前正在分析飛彈數據。圖為北韓6月15日於平壤順安發射兩枚短程彈道飛彈（SRBM）。（美聯社）

日本政府防衛省今天表示，北韓上午試射一枚洲際彈道飛彈（ICBM）等級的飛彈，飛行時間為創紀錄的約74分鐘，且其射程可能涵蓋美國全境。

日本放送協會（NHK）報導，防衛省表示，在北韓所試射的飛彈中，這次ICBM等級的彈道飛彈飛行時間約74分鐘，超過2022年3月24日的71分鐘，創北韓史上最長紀錄。

根據飛彈所攜帶彈頭重量等因素，其射程可能逾1萬5000公里、涵蓋美國全境。

防衛省表示，北韓今天是繼今年4月13日後，再度試射可能是射程逾5500公里的ICBM等級彈道飛彈，也是至今第14次。這14次分別是2017年3次、2022年7次及今年4次。

防衛省表示，北韓今天上午9時59分左右，從首都平壤近郊朝東試射一枚ICBM等級的飛彈。

防衛省推估這枚飛彈在上午11時13分左右，掉落在日本北海道奧尻島以西約250公里、日本專屬經濟區外側海域的日本海。截至目前為止並未接獲有航機或船舶等受害通報。

防衛省推估這枚飛彈的飛行距離約1000公里、最高高度超過6000公里，研判應該是以較一般發射角度更高的「高飛軌道」（lofted trajectory）發射。

北韓 日本 彈道飛彈

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