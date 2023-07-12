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退出俄市場？耶魯教授點名海尼根、聯合利華等業者沒做到

中央社／紐約11日綜合外電報導
圖為海尼根啤酒。（美聯社）
圖為海尼根啤酒。（美聯社）

俄羅斯對烏克蘭發動毀滅性戰爭後，有逾千家大公司承諾離開俄羅斯市場，然而研究發現，有些知名企業並未兌現承諾，包括海尼根、聯合利華和Oreo餅乾製造商億滋國際。

美國有線電視新聞網（CNN）獨家報導，耶魯大學教授宋能菲爾德（Jeff Sonnenfeld）記錄的這波史無前例企業外流，對莫斯科和俄羅斯經濟造成嚴重的金融和象徵性打擊。

隨著俄烏衝突超過500天，宋能菲爾德和他的研究團隊正在點名並指責多家公司並未兌現承諾，撤出俄羅斯社市場或至少大幅縮減在俄羅斯業務，其中包括享譽全球的啤酒製造商海尼根（Heineken）、消費品生產商聯合利華（Unilever）、國際香菸及菸草巨擘菲利普莫里斯國際公司（Philip Morris International）和Oreo餅乾製造商億滋國際（Mondelez International）。

耶魯大學這項研究是基於吹哨人、當地專家、在俄學生、企業文件和新聞媒體報導而成。

宋能菲爾德接受CNN訪問時表示：「這些公司違背了自己的承諾。他們是牟取暴利的戰時奸商。這太令人失望了。簡直就是可恥且不道德。」

宋能菲爾德曾就企業撤離俄國市場一事赴國會作證，但他並未指控這些公司違法。他認為，這些選擇留在俄羅斯的企業違反道德準則，同時「損害了自家品牌」。

他說：「消費者應該意識到，支持這些企業，就是認可這些為俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）戰爭機器提供動力的商品。」

海尼根

在俄羅斯揮軍烏克蘭一個月後，釀酒商海尼根2022年3月即承諾將退出俄國市場，因而備受各界讚譽，然而16個月過去，海尼根在俄國仍擁有7座啤酒廠和1800名員工，甚至推出了一系列新品牌，吞噬其他主要啤酒品牌撤離後留下的市場份額。耶魯已將其評級從A降至D，指責其拖延退出俄國市場的時間。

這家釀酒商則說，已停止在俄羅斯銷售海尼根，並為其在俄國的業務找到潛在買家。海尼根說，這筆潛在交易已於2023年4月提交給俄羅斯當局，目前仍在等待監管單位批准。

億滋國際

2022年3月，甜食、食品及飲料集團億滋國際承諾縮減「在俄羅斯的所有非必要活動，同時協助維持食品供應的連續性」。億滋國際當時表示，將把業務重點放在銷售「基本產品」。

然而，這家生產Oreo餅乾、Triscuit全麥餅乾等零食的公司說，他們在俄羅斯仍有3000名員工。耶魯大學的研究稱，億滋國際「在撤出俄國市場方面並未展露出取得進展的明顯跡象」，並持續在俄羅斯經營業務。

億滋國際沒有回應置評要求，但在上個月的聲明中說，公司已縮減業務規模，並停止在俄羅斯推出商品和投放廣告。

聯合利華

生產多芬（Dove）香皂、Ben & Jerry's冰淇淋和立頓（Lipton）茶飲的聯合利華公司承諾只向俄羅斯出售「必需品」。

然而，宋能菲爾德的研究團隊說，聯合利華仍在俄羅斯銷售Cornetto冰淇淋和其他消費品。

基輔經濟學院（Kyiv School of Economics）和「道德評價機構」（Moral Rating Agency）估計，聯合利華對俄羅斯經濟的支持相當於每年約7.12億美元。

道德評價機構創辦人狄克森（Mark Dixon）上週在聲明中表示：「當多芬香皂足的生產量足以支持俄羅斯購買一輛戰車時，這些香皂看起來就很骯髒。」

聯合利華婉拒置評

雀巢公司

如同聯合利華和億滋國際，雀巢公司（Nestle）去年也承諾只在俄羅斯銷售嬰兒配方奶粉等「必需品」。

然而，耶魯大學研究人員發現，Kit Kat巧克力棒、雀巢即溶咖啡和普瑞納（Purina）寵物食品製造商雀巢仍在俄羅斯銷售寵物食品、巧克力棒和其他非必需品。

雀巢並未回應置評要求。

菲利普莫里斯國際公司

這家菸草巨頭去年表示，正努力退出俄羅斯市場。然而研究顯示，菲利普莫里斯國際公司仍是俄羅斯現有的最大跨國公司之一，估計持有25億美元資產，其中包括在俄羅斯的數家工廠。

菲利普莫里斯國際公司發言人在致CNN的聲明中說，「情況很複雜」，公司「受到俄羅斯最近監管發展的限制，包括任何撤資交易都必須滿足當局批准的限制性條件」，此外還受到國際法規限制。

連鎖速食店仍在俄營運

在麥當勞（McDonald's）和星巴克（Starbucks）決定退出俄羅斯一年多後，數家美國速食快餐連鎖店仍在俄羅斯營運。

宋能菲爾德的團隊發現，Sbarro Pizza在莫斯科仍有一家分店，而快餐連鎖店Carl’s Jr.也依然在俄羅斯營業，甚至在俄文版Instagram帳號秀出餐點內容。

Sbarro Pizza未回應置評要求，Carl’s Jr.母公司CKE餐廳控股公司（CKE Restaurants Holdings）則在聲明承認，公司在俄羅斯擁有17家加盟店，但它們皆為獨立持有和經營，而俄文版的Instagram帳號並非CKE所有或經營。

此外，耶魯大學發現，俄羅斯境內仍有獨立營運的星期五美式餐廳（TGI Fridays）加盟店。

TGI Fridays沒有回應置評請求，但公司在2022年3月的聲明中說，只有當地的加盟商才能決定是否繼續營業，並承諾將相關收益捐給一個支持烏克蘭和其難民的組織。

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