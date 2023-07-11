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前俄軍艦長晨跑遭槍殺身亡 槍手疑用慢跑App策畫行動

編譯徐榆涵／即時報導
圖為俄羅斯克拉斯諾達爾號潛艦，曾襲擊過烏克蘭城市文尼察市。（路透）
圖為俄羅斯克拉斯諾達爾號潛艦，曾襲擊過烏克蘭城市文尼察市。（路透）

一名曾在黑海指揮潛艦並被列入烏克蘭戰犯黑名單的俄羅斯軍官，10日在晨跑時被一名身分不明的槍手槍殺身亡。

衛報報導，當地警方指出，42歲的日茨基（Stanislav Rzhitsky）10日在俄羅斯南部城市克拉斯諾達爾市（Krasnodar）一處公園晨跑，結果遭人槍殺，當場死亡。

俄羅斯聯邦安全局11日指出，一名64歲男子因涉案遭逮捕。俄羅斯國家媒體報導，日茨基是該市軍事動員部副部長，曾在黑海指揮過「克拉斯諾達爾號」（Krasnodar）潛艦，該潛艦以該城市命名。

烏克蘭軍方11日在Telegram頻道上指出，日茨基涉嫌參與2022年7月在烏克蘭文尼察市（Vinnytsia）的一次潛艦發射巡弋飛彈襲擊，造成至少23名平民死亡，包括一名4歲女孩。

日茨基的父親向與安全部門有聯繫的俄羅斯Telegram頻道Baza說，日茨基已於2021年底從軍隊辭職，並於次年8月延遲退伍。

Baza報導指，兇手可能是使用運動App「Strava」來得知日茨基的行蹤，因為日茨基經常遵循同一條4英里長的路線慢跑。

烏克蘭國防部情報總局（GUR）並未聲稱對此事負責，但在其網站上公布這起案件的細節，稱清晨6時左右，日茨基在一個空無一人的城市公園跑步，一名槍手用馬卡洛夫（Makarov）手槍向他開了七槍，日茨基當場死亡，且由於下雨沒有目擊證人。

俄羅斯 烏克蘭 國防部

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