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只要滿足這條件 德防長：烏克蘭可很快入北約

中央社柏林11日專電
烏克蘭總統澤倫斯基與妻子出席北約峰會晚宴。(歐新社)
烏克蘭總統澤倫斯基與妻子出席北約峰會晚宴。(歐新社)

烏克蘭對沒有受邀加入北約感到失望，德國國防部長佩斯托瑞斯表示，只要戰爭結束和確認邊界，並滿足入盟條件，烏克蘭「很快就可加入北約」。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）對北大西洋公約組織（NATO）沒有邀請加入、也沒有訂出入盟時間表難掩失望，對此德國國防部長佩斯托瑞斯（Boris Pistorius）表示，北約各國有高度共識，「只要戰爭一結束，烏克蘭的未來就在北約」。

目前人在立陶宛參加北約峰會的佩斯托瑞斯接受「德國第一電視台」（ARD）訪問時說，加入北約得滿足部隊與北約接軌、法治、軍方受民意監督等條件，這些條件適用全體北約會員國，「只要烏克蘭滿足條件就可加入，速度可以很快」。

其次，俄羅斯侵略烏克蘭的戰爭得先結束，兩國確認好邊界，烏克蘭才可能加入北約。

佩斯托瑞斯警告，「烏克蘭沒有和平就加入，一旦發生衝突，集體防禦的條款馬上就啟動」。

根據北約第5條有關集體防禦條款，對任何成員國的攻擊，應被視為是對全體成員的攻擊。

歐美各國不願被捲入俄烏戰爭，擔心現在讓烏克蘭加入北約，將導致與俄國開戰的災難性後果。

與佩斯托瑞斯一起參加峰會的德國外長貝爾伯克（Annalena Baerbock），肯定北約保護傘對歐洲安全的重要性，她說，俄羅斯入侵烏克蘭的血腥戰爭，凸顯「北約是歐洲和平的保證」。

貝爾伯克承諾，北約各國在這次歷史性的峰會，將致力讓烏克蘭重返自由與和平。

儘管沒有收到北約的入盟邀請，讓烏克蘭備感失望，德國總理蕭茲（Olaf Scholz）在抵達峰會會場後暗示，七大工業國集團（G7）將發表共同聲明，對烏克蘭提供安全承諾。

北約 烏克蘭 德國

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