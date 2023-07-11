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OECD：全球就業市場瀕臨AI革命邊緣

中央社巴黎11日綜合外電報導
經濟合作暨發展組織表示，全球富裕國家必須快速做好準備，應對即將到來的「人工智慧（AI）革命」衝擊。（Getty Images）
經濟合作暨發展組織表示，全球富裕國家必須快速做好準備，應對即將到來的「人工智慧（AI）革命」衝擊。（Getty Images）

經濟合作暨發展組織今天表示，全球富裕國家必須快速做好準備，應對即將到來的「人工智慧（AI）革命」衝擊，這場革命將改變工作方式、創造新的就業機會，造成其他工作消失。

AI工具可以生成論文、創建圖像，甚至通過執業醫師資格考試，因此AI的快速發展引發人們擔憂，AI可能透過自動化取代整個勞動力部門。

法新社報導，經濟合作暨發展組織（OECD）在「2023年就業展望報告」（2023 Employment Outlook）中表示，「目前為止」幾乎沒有證據表明AI對就業產生重大負面影響。

報告指出：「AI採用率雖仍相對較低，但進展快速、成本下降以及擁有AI技能的勞工增加，顯示OECD經濟體可能正處於AI革命的邊緣。」

OECD說：「雖然AI有許多潛在好處，但也有重大風險迫切需要解決。」

OECD成員國包括澳洲、英國、加拿大、德國、日本、墨西哥、美國等38個國家。

OECD表示，收集有關工作場所接受和使用AI的資料「至關重要」，「包括會改變哪些工作、創造哪些就業機會或哪些工作會消失，以及技能需求如何改變」。

OECD就業、勞工和社會事務主任史卡佩塔（Stefano Scarpetta）表示，AI的使用大致上集中在仍在試驗這項新科技的大企業，許多企業似乎不願意汰換員工。

OECD的報告指出，AI有潛力透過減少「繁瑣或危險的任務」，來改善工作場所的安全，甚至有助擁有和AI技術互補技巧的勞工提高工資。

但AI也可能「讓勞工的工作環境節奏加快」，使得那些「發現自己因為自動化而工作量減少」的人發現薪資也跟著縮水。

AI 就業 勞工

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