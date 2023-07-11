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遭列「中共代理人」 英籍女律師李貞駒反控軍情五處

中央社倫敦11日綜合外電報導
中國央視畫面顯示，2019年，李貞駒(藍衣者)與中國國家主席習近平握手。(擷自推特影片)
中國央視畫面顯示，2019年，李貞駒(藍衣者)與中國國家主席習近平握手。(擷自推特影片)

路透報導，英國對內情報機構「軍情五處」（MI5）去年向國會示警，稱英國籍華人女律師李貞駒為「中共代理人」。李貞駒目前正控告該機構，以求洗清自己的罪名。

去年1月，英國軍情五處罕見向國會示警，稱以「克麗絲汀．李」（Christine Lee）之名遊走英國政壇的律師李貞駒與中共中央統一戰線工作部（UFWD）有關聯，且秘密運用來自中國和香港的資金涉入政治干預活動。

當時，英國下議院議長霍伊爾（Lindsay Hoyle）向議員們傳達了軍情五處的警示，並稱軍情五處發現李貞駒涉入對政黨、議員、爭取成為議員及謀求一官半職人士的資助行為，資金來源包括身處中國與香港的非英國籍人士。

李貞駒否認上述指控，目前正在倫敦法院控告軍情五處涉嫌侵犯她的人權並尋求賠償，惟具體金額不詳。

她的律師穆曼（Tony Muman）今天告訴調查權法庭（Investigatory Powers Tribunal），軍情五處上次發出所謂的「安全局干預警報」（Security Service Interference Alert,SSIA) ，是在「至少80年」之前。

他說，李貞駒起先並不知道軍情五處針對她發出干預警報，直到她看到媒體報導，才得知自己「被貼上國家敵人的標籤」。

穆曼在法庭文件中指出，「在沒有任何事先定罪的情況下，李貞駒的聲譽受到嚴重且公開的攻擊。她主張自己是國家行為受害者，並將尋求保護自己的基本權利。」

今天的庭審主要是關於李貞駒要求軍情五處披露針對她提出警示的原因，包括該機構對她涉嫌干預英國政治的調查結果。

代表軍情五處的律師則在法庭文件中主張，該機構無需向李貞駒披露相關訊息。

MI5的律師戴維森（Rosemary Davidson）表示，發出干預警報旨在「保護議會民主免受外國政治干預的威脅」。

香港 中共 華人

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