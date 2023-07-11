商務艙、高樓層 日本縣議員「學不乖」又辦奢華考察

日本富士新聞網（FNN）踢爆香川縣議員國外考察團的10天9夜奢華行程，8人平均每人要花縣民263萬日圓。示意圖，與新聞無關。(美聯社)

日本 富士新聞網（FNN）踢爆香川縣議員今年11月國外考察團的10天9夜奢華行程，坐商務艙、住飯店行政樓層，8人平均每人要花縣民263萬日圓（約1.8萬美元）。但縣議會無視輿論壓力，昨（10日）多數表決通過預算 。

香川縣議會老是「學不乖」，去年高松地方法院針對縣議員的國外考察有部分根本是在觀光，判決參加的議員要返還600萬日圓（約4.2萬美元）的公費，今年再辦豪華出國團。FNN取得的預算書，8名議員預計11月10日出發，往前巴拉圭、巴西、美國、從洛杉磯 回來，全程商務艙。每人機票187萬日圓（約1.3萬美元）。

訪問洛杉磯時，住在高級飯店且訂的是最上層、有風景的行政樓層，每晚6.6萬日圓。全部9晚住宿每人約花29萬日圓 （約2060美元），連機票、翻譯等費用，平均每人263萬日圓。考察目的是與日本僑民及當地的香川縣民聯誼會做親善交流。

媒體揭露此事，有縣民向議員陳情要求中止考察行程。但經起立表決，多數通過這次的海外行程，陳情案被駁回。FNN訪問參加訪團的議員山本直樹，他表示，經費有必要更進一步精算，而「我們的任務，就是不要讓民眾覺得『好浪費』」。

香川縣民受訪時說，「我們節省的要命，在上位的人卻好奢侈」。另一人說，平均1個人花超過200萬日圓太貴了，希望他們能顧慮縣民的想法。