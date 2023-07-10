我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

心臟病是頭號殺手 50歲以上應培養這個護心習慣

人口湧入 推升房價…佛州成美國通膨熱點

護士車震男病患…愛愛一半他心臟病發 1原因竟不叫救護車

聯合新聞網╱即時報導
英國一名42歲已婚護士，與一名男病患在停車場偷情。 示意圖／ingimage
英國一名42歲已婚護士，與一名男病患在停車場偷情。 示意圖／ingimage

英國一名42歲已婚護士，與一名男病患在停車場偷情，惟男病患「愛愛」中途突然心臟病發命危，沒想到護士竟然因怕姦情曝光不敢叫救護車。男病患最終死亡，護士則被裁定違反醫護人員職業道德遭解僱，並禁止從事護理工作18個月。

香港01綜合外媒報導，事發2022年1月，英國42歲已婚護士威廉斯（Penelope Williams）與一名男病患半夜在醫院停車場「車震」偷情，但中途褲子脫到腳踝的男病患心臟病發昏迷。

然而作為護士的威廉斯，竟然怕姦情曝光，沒有召救護車求救，而是邊哭泣邊致電同事要求幫手替男病患進行「心肺復甦（CPR）」。同事到場時，發現男病患昏迷在車的後座，已沒有反應，把男病患抱落車進行心肺復甦法，並馬上呼叫救護車到場。最終男病患仍因心臟衰竭及慢性腎臟病死亡。

事件公開後，威廉斯受到院方紀律委員會嚴格調查，揭發她與病患已維持長達1年親密關係。威廉斯接受詢問時，起初稱是收到男方訊息說「身體不舒服」，她才會到車上關心對，惟之後改口承認雙方有維持「性關係」，當天在車上待了35至40分鐘，但聲稱只是「純粹聊天」，沒想到男方突然心臟病發開始呻吟並昏倒。

據報，委員會認為威廉斯違反醫護人員職業道德，令業界蒙羞，遂解僱了她，並禁止她從事護理工作18個月。

心臟病 香港

上一則

日重審57年前袴田巖殺人案 檢方擬朝有罪舉證

延伸閱讀

NBA／綠衫軍啟動三方交易 G.威廉斯離開雙J 轉抱獨行俠

NBA／綠衫軍啟動三方交易 G.威廉斯離開雙J 轉抱獨行俠
新賓州聯手 破獲汽車轉化器偷竊集團

新賓州聯手 破獲汽車轉化器偷竊集團
NBA／史上最強第6人 威廉斯宣布退休

NBA／史上最強第6人 威廉斯宣布退休
場邊人語／教頭直言 接任為錢

場邊人語／教頭直言 接任為錢

熱門新聞

(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
俄羅斯傭兵組織「瓦格納集團」發布建造中的軍事基地照片。(視頻截圖)

神隱8天發聲 普里格津說了1個願望

2023-07-05 12:31
威廉據稱在皇室勁爆專訪播出之前，整整一個禮拜吃不下飯，需要迴避公眾的眼光。（路透資料照片）

怕當英王夢成空？威廉被歐普拉專訪嚇到一個禮拜吃不下

2023-07-06 23:00

超人氣

更多 >
葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格

葉倫向何立峰「多次鞠躬」影片流出 挨轟：卑躬屈膝辱國格
Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包

Bruce是假富豪？被踢爆身價沒90億 世紀婚禮還讓李玟一手包
9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」

9名女經濟學者與葉倫聚餐 遭中國網友批為「反賊」
FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手

FBI：密州中餐館老闆劫殺案偵破 員工預謀下狠手
糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心

糖尿病患吃水果 碰到這三種要小心