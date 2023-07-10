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厄多安改口支持瑞典加入北約 以換取歐盟重啟談判

中央社伊斯坦堡10日綜合外電報導
土耳其總統厄多安。(美聯社)
土耳其總統厄多安。(美聯社)

土耳其總統厄多安（Recep Tayyip Erdogan）今天宣布，如果歐洲聯盟（EU）同意與安卡拉恢復停滯已久的入盟談判，他就會支持瑞典加入北大西洋公約組織（NATO）。

法新社報導，北約在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行峰會前夕，西方領導人希望在面對俄烏戰爭時展現團結立場。

厄多安今晚將在維爾紐斯會見瑞典總理克里斯特森（Ulf Kristersson）。

厄多安表示，阻礙土耳其加入歐盟的領導人，現在希望他支持瑞典的北約成員國資格。

厄多安接受電視媒體訪問時表示：「幾乎所有北約成員國都是歐盟成員國。我現在向這些國家發表談話，他們已經讓土耳其等待50多年，我將在維爾紐斯再度向他們發表談話。」

他說：「首先應為土耳其加入歐盟打開大門，然後我們就會為瑞典打開（加入北約的）大門，就像我們為芬蘭打開大門一樣。」

厄多安還說：「這就是我昨天在電話上告訴美國總統拜登的內容。」

土耳其於1987年首次申請加入歐洲經濟共同體（European Economic Community，歐盟的前身）；1999年成為歐盟候選國；2005年正式啟動入盟談判。此後，由於安卡拉遭控侵犯人權，入盟談判於2016年陷入僵局。

另一方面，烏克蘭外交部長庫列巴（Dmytro Kuleba）今天表示，北約已決定放棄對烏國遵守「成員國行動計畫」（Membership Action Plan，MAP）的要求，該計畫規定加入軍事聯盟之前必須實現的目標。

在北約峰會前夕，庫列巴在推特發文稱：「經過密集會談，北約盟國就將MAP從烏克蘭加入北約的道路上移除達成共識。我樂見這項期待已久的決定，它縮短了我們加入北約的道路。」

藉由這項舉措，該聯盟可提供超越2008年北約峰會聲明（即烏克蘭最終將成為成員國）的條件，又無需向基輔發出實際邀請或提出具體時間表。

俄羅斯克里姆林宮今天則說，烏克蘭若加入北約，將對世界安全造成「非常負面」的後果。

克宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）表示：「烏克蘭加入北約將對歐洲整體安全架構造成非常、非常負面的影響，歐洲安全架構已被摧毀一半。」他還說，對俄國來說，這也將構成「絕對的危險和威脅」。

北約 烏克蘭 歐盟

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