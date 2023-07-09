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「紅色賭盤」作者談習近平：心狠手辣但智慧不高

千里尋愛入敵國 村民原懷疑她是間諜 後轉為祝福

中央社新德里9日專電
巴基斯坦婦女海德（右）為了印度男子米納（左）走天涯。（擷自YouTube@Live Hindustan）
巴基斯坦婦女海德（右）為了印度男子米納（左）走天涯。（擷自[email protected] Hindustan）

像連續劇一樣曲折，一名巴基斯坦婦女透過網路遊戲找到真愛，長途跋涉數千公里偷渡到印度，經歷短暫監禁後終獲交保，與印度情郎同住。當地村民從一開始懷疑她是間諜，轉為祝福倆人終成眷屬。

20多歲的巴基斯坦婦女海德（Seema Haider），2019年透過網路遊戲認識印度男子米納（Sachin Meena），兩人好感漸增，今年3月在尼泊爾見面，並交換誓言。

海德後來變賣田地、湊集旅費，於5月間帶著4名子女前往印度。由於印巴兩國關係長期處於敵對緊張，海德只好先到尼泊爾，再搭巴士進入印度，抵達米納的家鄉。

令人驚訝的是，她與子女們在沒有旅行文件的情況下，一路暢通無阻，東窗事發後，邊境管理漏洞引發關注。

海德向鄰居謊稱來自印度德里，但終究因口音引起懷疑，鄰人擔心有間諜滲透，於是報警。海德和米納先一步逃到德里周邊新興衛星城市大諾伊達（Greater Noida），但終究還是在7月4日被逮捕。

經過多日訊問，兩人8日獲准交保，好奇的村民湧到他們的住所，爭睹這對新聞人物的真面目。

影片來源：YouTube India Today

多家印度媒體今天引述米納報導，他的家人都已接受海德，請求總理莫迪（Narendra Modi）給予她印度公民身分，他們將以印度教儀式補辦一次正式婚禮。

另一方面，海德在家鄉的丈夫目前在沙烏地阿拉伯工作，他在網上發布影片說，無論是印度教或是伊斯蘭教，都不准許尚未離婚的女子再婚，要求印度政府「把妻小還給他」。

海德向印度媒體聲稱，她長期遭到家暴，早已在電話中與丈夫分手，若被遣返，將被人砸石塊處死，「我寧可死在這裏，也不要回巴基斯坦」。

海德和米納曲折的愛情感動村民，村民的態度也從最初懷疑海德是巴基斯坦間諜，轉為盼兩人終成眷屬。一名鄰居在電視訪問中說：「如果他們真心相愛，為什麼不能在一起呢？」

印度 間諜 家暴

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