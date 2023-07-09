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知名主持人被爆性醜聞 英國文化大臣急找BBC總裁開會

編譯高詣軒／即時報導
一名尚未確認的BBC知名主持人，日前遭英媒爆料曾付費向未成年人換取露骨照片。(Getty Images)
一名尚未確認的BBC知名主持人，日前遭英媒爆料曾付費向未成年人換取露骨照片。(Getty Images)

英媒「太陽報」日前踢爆一名英國廣播公司（BBC）知名主持人，疑似支付金錢給一名未成年人，換取性方面的露骨相片。對此，英國文化大臣佛雷塞（Lucy Frazer）將於9日稍晚與BBC總裁召開緊急會議。

BBC報導，英國文化媒體暨體育部聲明，相關指控「深深令人憂心」，BBC必須迅速且謹慎周全地調查此事，並通知文化部相關進度。聲明並指，佛雷塞會和BBC總裁戴維（Tim Davie）開會討論。

據太陽報爆料內容，疑似受害未成年人的家屬早在5月就向BBC投訴過。該報稱，因為法律因素，報導沒有指明該名主持人姓名。

其母親宣稱，該名主持人開始付款時，她的孩子才17歲；據稱相關支付的金額高達3.5萬英鎊（約新台幣136萬元），遭該青少年用來養成古柯鹼惡習。

疑似被害者現在是20歲。其母親指控，如果對方持續付錢從事此類交易，她的孩子恐怕「會死掉」。

其母親指稱，有照片顯示該主持人曾坐在家裡的沙發上，身上只穿內褲，「我一眼就認出他（主持人），他身體靠向前，準備看我的小孩為他表演」，據稱是她的孩子與該主持人視訊通話時拍攝。

BBC發言人已表示，該機構非常認真看待所有指控，並有相關程序可以處理；另外，一旦得知經由各報紙揭發的新資訊，也將根據內部程序有所行動。究竟事件真相如何，尚待各界調查。

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