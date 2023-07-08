泰勒絲新加坡演唱會門票太搶手 歌迷排隊36小時才買到

泰勒絲歌迷到新加坡郵局購買演唱會門票。路透

美國流行樂壇天后泰勒絲展開The Eras Tour巡迴演唱會，新加坡 站共有6場，掀起一陣搶票熱潮，大批歌迷熬夜排隊，有人甚至排了36小時才買到。主辦單位表示，30萬張票已完售。

泰勒絲（Taylor Swift）The Eras Tour巡迴演唱會亞洲場只有東京和新加坡兩站。新加坡站原本只開3場，但隨後加碼至6場，泰勒絲將於2024年3月2日至4日、3月7日至9日在新加坡國家體育場開唱，票價介於新幣88元（約65美元）至新幣1228元（約911美元）。

泰勒絲不僅在歐美享有高人氣，在亞洲也有眾多歌迷，儘管新加坡場次多達6場，仍是一票難求。聯合早報報導，昨天中午正式開始售票，不論是售票網站或實體售票地點都掀起一陣搶購潮，主辦單位AEG Presents Asia昨晚8時左右宣布，6場次、30萬張票門票已完售。

當地民眾除了上網購票，還可以到新加坡郵局購買演唱會門票。許多歌迷在開賣一、兩天前就陸續到郵局門外排隊卡位，有人撐著雨傘、席地而坐，還有人自備小板凳。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，一對情侶排了17個小時後終於買到票，兩人一共買了8張票，總值新幣6200元。

31歲的Leroy Ng臉上充滿喜悅之情，他說，「很開心我女朋友和她朋友可以看到演唱會」。

另一名22歲的學生Bryan Lau也在排了36小時後，成功搶到票，買了2張新幣348元、2張新幣288元的門票。

還有不少人陪著自己另一半到場排隊，24歲的Aniq Harith表示，自己並非泰勒絲歌迷，但女朋友是聽泰勒絲音樂長大的。他這次買了2張貴賓票，每張票價約新幣700元。

他笑說，「看到她高興，我也開心，在這之後，她最好嫁給我」。

不過，幾家歡樂也有幾家愁，21歲的Shaun Hoon昨天下午5時許趕到一間郵局，但只剩下零星的單人座，他決定不買，想說「也許可以在二手市場上買到連號座位的票」，就能跟女友坐一起。

事實上，不只新加坡粉絲，其他鄰近國家的歌迷也加入線上搶票的行列。旅遊平台Klook負責新加坡、馬來西亞及印尼市場的主管表示，多達60萬粉絲在線上排隊搶購包括演唱會門票及一晚住宿的套裝行程。

新加坡自去年擴大邊境開放以來，大大小小的演場會不斷，包括周杰倫、五月天、伍佰、劉若英等台灣藝人及南韓 女團BLACKPINK都陸續赴星開唱。

本周末在新加坡登台開唱的則是張惠妹，她昨晚還特別清唱一段李玟 成名作「我依然是你的情人」，獻給日前因憂鬱症纏身而離世的李玟。

其他即將赴新加坡演出的大咖藝人還包括歌神張學友14日起在新加坡舉辦多達11場演唱會，南韓女團TWICE預計9月在星舉辦2場演唱會。

英倫天團酷玩（Coldplay）明年1月也將在新加坡一連舉辦6場演唱會。