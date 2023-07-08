我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

北加三谷3城市 亞裔人口十年來快速增長

泰勒絲新加坡演唱會門票太搶手 歌迷排隊36小時才買到

中央社新加坡8日專電
泰勒絲歌迷到新加坡郵局購買演唱會門票。路透
泰勒絲歌迷到新加坡郵局購買演唱會門票。路透

美國流行樂壇天后泰勒絲展開The Eras Tour巡迴演唱會，新加坡站共有6場，掀起一陣搶票熱潮，大批歌迷熬夜排隊，有人甚至排了36小時才買到。主辦單位表示，30萬張票已完售。

泰勒絲（Taylor Swift）The Eras Tour巡迴演唱會亞洲場只有東京和新加坡兩站。新加坡站原本只開3場，但隨後加碼至6場，泰勒絲將於2024年3月2日至4日、3月7日至9日在新加坡國家體育場開唱，票價介於新幣88元（約65美元）至新幣1228元（約911美元）。

泰勒絲不僅在歐美享有高人氣，在亞洲也有眾多歌迷，儘管新加坡場次多達6場，仍是一票難求。聯合早報報導，昨天中午正式開始售票，不論是售票網站或實體售票地點都掀起一陣搶購潮，主辦單位AEG Presents Asia昨晚8時左右宣布，6場次、30萬張票門票已完售。

當地民眾除了上網購票，還可以到新加坡郵局購買演唱會門票。許多歌迷在開賣一、兩天前就陸續到郵局門外排隊卡位，有人撐著雨傘、席地而坐，還有人自備小板凳。

「海峽時報」（The Straits Times）報導，一對情侶排了17個小時後終於買到票，兩人一共買了8張票，總值新幣6200元。

31歲的Leroy Ng臉上充滿喜悅之情，他說，「很開心我女朋友和她朋友可以看到演唱會」。

另一名22歲的學生Bryan Lau也在排了36小時後，成功搶到票，買了2張新幣348元、2張新幣288元的門票。

還有不少人陪著自己另一半到場排隊，24歲的Aniq Harith表示，自己並非泰勒絲歌迷，但女朋友是聽泰勒絲音樂長大的。他這次買了2張貴賓票，每張票價約新幣700元。

他笑說，「看到她高興，我也開心，在這之後，她最好嫁給我」。

不過，幾家歡樂也有幾家愁，21歲的Shaun Hoon昨天下午5時許趕到一間郵局，但只剩下零星的單人座，他決定不買，想說「也許可以在二手市場上買到連號座位的票」，就能跟女友坐一起。

事實上，不只新加坡粉絲，其他鄰近國家的歌迷也加入線上搶票的行列。旅遊平台Klook負責新加坡、馬來西亞及印尼市場的主管表示，多達60萬粉絲在線上排隊搶購包括演唱會門票及一晚住宿的套裝行程。

新加坡自去年擴大邊境開放以來，大大小小的演場會不斷，包括周杰倫、五月天、伍佰、劉若英等台灣藝人及南韓女團BLACKPINK都陸續赴星開唱。

本周末在新加坡登台開唱的則是張惠妹，她昨晚還特別清唱一段李玟成名作「我依然是你的情人」，獻給日前因憂鬱症纏身而離世的李玟。

其他即將赴新加坡演出的大咖藝人還包括歌神張學友14日起在新加坡舉辦多達11場演唱會，南韓女團TWICE預計9月在星舉辦2場演唱會。

英倫天團酷玩（Coldplay）明年1月也將在新加坡一連舉辦6場演唱會。

新加坡 李玟 南韓

上一則

俄烏戰爭滿500天 澤倫斯基訪蛇島重申抗戰精神

下一則

巴西東北部公寓倒塌8死5失蹤 疑似連日豪雨所致

延伸閱讀

世紀破冰 泰勒絲與「暮光狼人」舊愛再合體 粉絲感動

世紀破冰 泰勒絲與「暮光狼人」舊愛再合體 粉絲感動
又傳窒息身亡？李玟死因待相驗 親姊否認割腕

又傳窒息身亡？李玟死因待相驗 親姊否認割腕

「好聲音」2個月3人驟逝 李玟雪夜買百斤柑橘義助老翁

「好聲音」2個月3人驟逝 李玟雪夜買百斤柑橘義助老翁
菲律賓「變裝皇后版泰勒絲」爆紅 數千粉絲擠爆商場

菲律賓「變裝皇后版泰勒絲」爆紅 數千粉絲擠爆商場

熱門新聞

哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
(取自TikTok)

熊孩子戳破保險套 媽媽6個月後懷孕…她25年後心虛自白

2023-07-07 14:39
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25
中國軍事專家解讀傳說是中國援助俄國榴彈炮上的字，原來「37-83-13」代表炮彈是「37批次、83年、13廠製造」， 「殺爆」是這種炮彈的種類。（取自虎觀天下網）

中國向俄國提供軍火證據？俄軍炮彈上印有簡體中文

2023-07-03 00:38

超人氣

更多 >
洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店

洛杉磯時報：華裔第二代卓越經營 大華超市成全美名店
消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？

消失12天、對外行程取消… 全民好奇：秦剛在哪？
中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」

中國地鐵又見活春宮 大連驚見男把頭鑽女伴裙裡「吃海鮮」
快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球

快看世界／12萬年以來最熱一周？ 地球就快變火球
牽小三逛街被拍 中石油書記「雙開」…涉事女遭解雇

牽小三逛街被拍 中石油書記「雙開」…涉事女遭解雇