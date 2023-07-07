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中國反福島核處理水排海 IAEA署長重申安全

中央社東京7日專電
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天再度在東京強調，安全上沒問題。美聯社
聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天再度在東京強調，安全上沒問題。美聯社

東京電力公司福島第一核電廠計畫今年夏天將廠區內儲存的含氚核處理水排入海洋。對此，聯合國國際原子能總署（IAEA）署長葛羅西今天再度在東京強調，安全上沒問題。

日本政府和東京電力公司福島第一核電廠計畫今年夏天將含氚的ALPS處理水（日本簡稱處理水）排入海洋一事，IAEA經檢視後，本月4日公布報告，認為此計畫符合國際安全標準，階段性排放出的輻射物對人體和環境的影響微乎其微，幾乎是可忽視的程度。

IAEA署長葛羅西（Rafael Grossi）4日將檢視報告交給日本首相岸田文雄後，在東京的日本記者俱樂部召開記者會說明。他5日訪問福島第一核電廠，今天再度在東京的日本記者俱樂部召開記者會，說明這次訪日成果與心得。

對於福島第一核電廠含氚的ALPS處理水排入海洋一事，葛羅西表示，經過處理、稀釋後，這些含氚的ALPS處理水排入海洋，在海中將再稀釋。經過各種實驗，評估、檢視的結果得知，所含核素的程度低，屬於可忽視的程度，數量微小，小到幾乎無法測出。

IAEA本月4日已公布東電將福島第一核電廠含氚核處理水排放入海的計畫符合國際安全標準一事。葛羅西表示，參與檢視的成員包括中國、韓國、美國等11國的專家。

被媒體問及是否全部的專家都贊成這份報告的結論時，葛羅西強調說：「那是當然的。我不清楚個別的專家怎麼講，但目前沒有人提出質疑。報告中所寫的結論很紮實、充分。」

IAEA的報告被認為是幫福島第一核電廠含氚核處理水排海的計畫背書，但中國、韓國等發出強烈反對的聲浪。

對此，葛羅西表示，IAEA能做的就是為了不要發生有害的事，盡可能提出對策，並做說明。

被媒體問及含氚核處理水排海計畫將對福島第一核電廠廢爐作業帶來什麼影響時，葛羅西答說，IAEA自從2018年就呼籲東京電力公司要提出解決方案。

他說，除了福島第一核電廠面臨儲存核處理水的桶子不夠裝的儲存空間問題外，要保管好所有的水也可能是很危險的，所以IAEA希望東電做出決定。不管東電朝什麼方向走，如果不設法解除核處理水的問題，廢爐作業是無法結束的。

葛羅西今晚離開日本，前往韓國首爾，預定與韓國政府相關人士等會面。

有關福島第一核電廠將核處理水排海的設施，日本原子力（原子能）規制委員會今天表示，設備功能等沒問題，已將使用前檢查合格的終了證交給東電。

有日媒報導，日本政府考慮今年夏天左右開始排放，很可能8月開始排放。不過，福島縣等漁民反對將核處理水排海的態度不變，日本政府和東電如何爭取這些漁民等的理解，是今後的重大焦點。

日本 岸田文雄 聯合國

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