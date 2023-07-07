英國調查防疫作為 法官裁定前首相強生交出私訊

英國前首相強生正因他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的因應作為接受調查。美聯社

英國前首相強生正因他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情 期間的因應作為接受調查。英國政府先前要求扣住強生的通訊軟體訊息和筆記免於公開，但兩名法官今天予以駁回。

法新社報導，負責協調政府事務的英國內閣辦公廳反對在未經刪減的情況下，公開強生（Boris Johnson）在通訊軟體WhatsApp上的訊息、日記和筆記。

但高等法院法官裁定，主持調查的哈勒特（Heather Hallett）下令公開上述資料是「採取合理行動」，因為強生的日記和筆記「很可能含有（疫情期間）與決策有關的資訊」。

法官說，調查人員若發現上述文件與調查內容「明顯無關」，就會歸還。

哈勒特的發言人說，這些資料必須在本月10日下午4時（美東時間上午11時）之前交給調查團隊。

英國政府表示，會完全遵從裁定，並與調查團隊合作，確保相關個人隱私 受到保護。

最大在野黨工黨副主席芮納（Angela Rayner）說，這項裁定對政府來說是「丟人的挫敗」，還指責現任首相蘇納克（Rishi Sunak）「在注定會輸掉的官司上浪費時間和納稅人的錢」。

強生曾說，他不反對調查團隊查看他的訊息和筆記。

強生於2019年至2022年擔任首相，正是COVID-19疫情最嚴重的時期，外界批評他領導的政府在疫情初期沒有認真看待這場威脅，也未提供足夠的防護裝備給第一線醫護人員使用。

外界也批評各部會大臣繞過正式招標程序，逕自把有利可圖的合約交給朋友或合作夥伴。

強生、蘇納克和數十名幕僚另因在防疫 封鎖期間，數度於唐寧街違規舉辦酒會而被罰款。

英國國會調查上月做出結論，認定強生在這些派對的問題上多次誤導國會。強生在調查結果公布前不久，先一步辭去了國會議員職務。