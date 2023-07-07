我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

財星500大企業CEO 都在讀什麼書？

憂Fed再升息 道指周跌近2%

英國調查防疫作為 法官裁定前首相強生交出私訊

中央社倫敦6日綜合外電報導
英國前首相強生正因他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的因應作為接受調查。美聯社
英國前首相強生正因他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的因應作為接受調查。美聯社

英國前首相強生正因他在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的因應作為接受調查。英國政府先前要求扣住強生的通訊軟體訊息和筆記免於公開，但兩名法官今天予以駁回。

法新社報導，負責協調政府事務的英國內閣辦公廳反對在未經刪減的情況下，公開強生（Boris Johnson）在通訊軟體WhatsApp上的訊息、日記和筆記。

但高等法院法官裁定，主持調查的哈勒特（Heather Hallett）下令公開上述資料是「採取合理行動」，因為強生的日記和筆記「很可能含有（疫情期間）與決策有關的資訊」。

法官說，調查人員若發現上述文件與調查內容「明顯無關」，就會歸還。

哈勒特的發言人說，這些資料必須在本月10日下午4時（美東時間上午11時）之前交給調查團隊。

英國政府表示，會完全遵從裁定，並與調查團隊合作，確保相關個人隱私受到保護。

最大在野黨工黨副主席芮納（Angela Rayner）說，這項裁定對政府來說是「丟人的挫敗」，還指責現任首相蘇納克（Rishi Sunak）「在注定會輸掉的官司上浪費時間和納稅人的錢」。

強生曾說，他不反對調查團隊查看他的訊息和筆記。

強生於2019年至2022年擔任首相，正是COVID-19疫情最嚴重的時期，外界批評他領導的政府在疫情初期沒有認真看待這場威脅，也未提供足夠的防護裝備給第一線醫護人員使用。

外界也批評各部會大臣繞過正式招標程序，逕自把有利可圖的合約交給朋友或合作夥伴。

強生、蘇納克和數十名幕僚另因在防疫封鎖期間，數度於唐寧街違規舉辦酒會而被罰款。

英國國會調查上月做出結論，認定強生在這些派對的問題上多次誤導國會。強生在調查結果公布前不久，先一步辭去了國會議員職務。

疫情 防疫 隱私

上一則

俄羅斯炸藥廠爆炸 6死2傷

下一則

中國反福島核處理水排海 IAEA署長重申安全

延伸閱讀

為了回春 科技富豪曝逆齡祕訣：每天早上11時吃完晚餐

為了回春 科技富豪曝逆齡祕訣：每天早上11時吃完晚餐
美報告：習近平痴迷蒐集數據 實現支配全球野心

美報告：習近平痴迷蒐集數據 實現支配全球野心
英外相訪瑞典 聚焦北約入會與中國挑戰

英外相訪瑞典 聚焦北約入會與中國挑戰
英國會委員會報告 批強生「派對門」數度蓄意誤導議員

英國會委員會報告 批強生「派對門」數度蓄意誤導議員

熱門新聞

哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25

超人氣

更多 >
悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落

悲傷的巧合！李玟走了 網熱議：年份尾數3必有港巨星殞落
全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌

全國45%自來水含「有害」永久化學物 長期接觸恐致癌
台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房

台灣隱形富豪…賣水煎包擁上億身家、賣鹹酥雞現金買房
為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘

為孩子治病 中國女遠赴洛城打黑工 被無良老闆坑慘
顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒

顧客點20元披薩付5元小費 外賣郎嫌少罵髒話被炒