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印度番茄價格飆445% 遭當地麥當勞從配料中剃除

編譯陳苓／綜合外電
印度番茄價格今年來漲了五倍，當地部分麥當勞以品質問題為由停止供應。(路透)
印度番茄價格今年來漲了五倍，當地部分麥當勞以品質問題為由停止供應。(路透)

印度物價通膨持續發燒，番茄價格大漲五倍，創歷史新高，漲勢甚至超越汽油，當地許多麥當勞門市的漢堡和捲餅停止使用番茄。

路透和彭博資訊報導，據糧食部編製的數據，首都新德里的番茄零售價，從年初的每公斤22盧比，6日升至120盧比（1.45美元），漲幅高達445%。相形之下，當地的汽油價格為每公升96盧比。7日數據更顯示，番茄售價也升至每公斤140盧比。番茄價格漲不停，讓許多人減少購買。

新德里有兩家麥當勞貼出告示寫道：「儘管努力嘗試，仍無法取得足夠數量的番茄，能通過我們的嚴格品質檢測。我們被迫供應不含番茄的產品。」店經理說，問題出在供應鏈的供貨品質，不是價格。

雨季延後、部分產地出現豪雨、上個月氣溫高乎尋常，傷害了番茄產出。番茄在6、7月的生產淡季，價格原本就會偏高，但今年情況特別嚴重。

價格躍增引發犯罪，據印度斯坦報（Hindustan Times），卡納塔卡邦農夫通報價值15萬盧比的番茄遭竊。

番茄和洋蔥是當地主食的必要食材，漲價會引發抗議。有執政黨因為未能控制洋蔥價格，輸掉選舉。糧價格高漲阻礙該國央行驅動經濟成長、也通膨難以重獲控制。

麥當勞 印度 檢測

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