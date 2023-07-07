我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

這個早期失智症狀 最容易被忽視

美國民眾平均壽命長短 住藍州紅州有差別

被控淹死房客在浴缸 德公寓管理員冤獄13年終證清白

中央社柏林7日綜合外電報導
德國巴伐利亞邦一棟社區公寓的管理員簡迪斯基被控涉嫌殺害一位老年女房客，在監獄裡度過超過13年，今天獲法院宣告無罪。美聯社
德國巴伐利亞邦一棟社區公寓的管理員簡迪斯基被控涉嫌殺害一位老年女房客，在監獄裡度過超過13年，今天獲法院宣告無罪。美聯社

德國東南部巴伐利亞邦一棟社區公寓的管理員簡迪斯基被控涉嫌殺害一位老年女房客，幾經訴訟，在監獄裡度過超過13年之後，今天終於獲得法院宣告無罪，並將獲得冤獄賠償金。

法新社報導，簡迪斯基（Manfred Genditzki）2008年在羅塔赫-埃根鎮（Rottach-Egern）這棟公寓工作時，一位87歲的女住戶陳屍浴缸，他被控在發生爭執後毆打死者頭部，並將她淹死在浴缸，因而被判無期徒刑。

簡迪斯基在長期訴訟戰中始終否認行凶，這起案件備受全國關注。如今慕尼黑地區法院的法官裁定，簡迪斯基遭到誤判有罪，並諭令賠償他近36萬9000歐元（新40.1萬美元），這個最新判決結果搶占媒體頭條。

法院發言人表示，新證據顯示此案死者是意外死亡。「這不是一起謀殺案，他已獲宣告無罪，是清白的。」

媒體報導，簡迪斯基聆判後面無表情，法庭內許多他的支持者則欣喜落淚。

現年63歲的簡迪斯基先前曾在聯邦法院成功翻案，但後來又在2012年再度被慕尼黑的法院判決有罪。

他這次受審時，辯護律師芮克（Regina Rick）因為鑑識科學上的進步，得以提出新證據指出，死者所陳屍浴缸的水溫顯示她的死亡時間和最初的推斷大不相同。

辯方並向法庭提出第二項科學報告，顯示電腦模擬結果佐證死者可能死於意外。

由於外界對簡迪斯基有罪的判決頗多質疑，加上他先前沒有犯罪紀錄，芮克根據前述證據，在去年8月就為她的客戶爭取到預先釋放。簡迪斯基返家團聚，並在一家起司工廠擔任司機，同時地區法院准許重審此案。

此案最後就連檢方也主張應判簡迪斯基無罪，法院發言人說，這項判決「是基於專家使用最新方法研究提出的報告，在先前定罪時並無這些方法可用」。

簡迪斯基在監牢裡度過4915天時間，錯過兒女成長，也無緣見到孫兒出生，他如今終於獲判無罪，感嘆表示：「這是個悲劇，很難以言辭表達。」

監獄 德國

上一則

研究：丹麥跨性別者輕生機率是常人近8倍

延伸閱讀

性侵9歲女童害跨州墮胎 男認罪 判終身監禁

性侵9歲女童害跨州墮胎 男認罪 判終身監禁
NGO報告稱中國再生能源公司 破壞18國人權及環境

NGO報告稱中國再生能源公司 破壞18國人權及環境
男星被控性侵 會故意裸體 想誘惑受害者並偷摸下體

男星被控性侵 會故意裸體 想誘惑受害者並偷摸下體
前外交官徐佩勇性騷案未了 再被控職場霸凌

前外交官徐佩勇性騷案未了 再被控職場霸凌

熱門新聞

哈利（右）與梅根婚姻老被唱衰，現在甚至被稱即將離婚。（路透資料照片）

皇室專家再唱衰：梅根快要甩掉哈利了 離婚成定局

2023-07-03 12:25
7月1日，法國波爾多（Bordeaux）一處平房遭焚燒後呈現焦黑。（Getty Images）

遭槍殺少年葬禮於家鄉舉行 大批民眾聚集、氣氛緊繃

2023-07-01 13:41
泰國曼谷廊曼國際機場驚傳恐怖意外，一名泰國女子拖著行李使用電動步道時，不慎被行李箱絆倒，左腿被捲入輸送帶，醫療人員到場評估後，決定當場截肢以助她脫離。(截自紐約郵報網站)

在機場被行李箱絆倒 泰女左腿捲入電動步道 遭當場截肢

2023-06-29 20:31
一隻貓咪和一群小鳥窩在鳥巢的畫面引來網友討論。(圖/取自推特@Solocuriosos_1)

虎斑貓一臉若無其事「混進鳥巢」 畫面太和諧引發熱議

2023-06-25 16:53
金融時報5日獨家報導，中國國家主席習近平親自警告過俄羅斯總統普亭，不要在烏克蘭動用核子武器，克里姆林宮則否認了此一「虛構」說法。(Getty Images)

習近平親自警告普亭不要在烏動用核武？克宮斥「虛構」

2023-07-05 11:01
凱特被稱真實的本性有強悍的一面，尤其在對付皇室中的敵人，更會展現出來。（路透資料照片）

英皇室宮鬥？凱特真面目被揭開 竟然如此仇視梅根

2023-07-04 13:25

超人氣

更多 >
最營養的魚 你可能不常吃

最營養的魚 你可能不常吃
世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？

世說新聞╱一杯不到3元 洛杉磯奶茶市場要變天？
李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」

李玟生前最後露面照片曝光 1原因網猜「狀況已不好」
7個不受歡迎的意見 助他存下90萬 35歲提前退休

7個不受歡迎的意見 助他存下90萬 35歲提前退休
德州少年離奇失蹤案羅生門 親人：他被媽媽下藥當性奴

德州少年離奇失蹤案羅生門 親人：他被媽媽下藥當性奴