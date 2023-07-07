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研究：丹麥跨性別者輕生機率是常人近8倍

中央社哥本哈根6日綜合外電報導
最近一項研究顯示，丹麥跨性別者輕生的可能性是一般人的將近8倍。(Getty Images)
最近一項研究顯示，丹麥跨性別者輕生的可能性是一般人的將近8倍。(Getty Images)

最近一項研究顯示，丹麥跨性別者輕生的可能性是一般人的將近8倍。這是丹麥第一個研究此議題的全國性研究。

法新社報導，這份上周發表在美國醫學會期刊（Journal of the American Medical Association）上的研究，也發現跨性別者輕生身亡的可能性是其他群體的3.5倍。

研究人員表示，這些發現顯示跨性別人士患有精神疾病的風險較高。有鑑於此，維權組織呼籲為跨性別者提供更多支持。

丹麥阿爾堡大學（Aalborg University）性別健康流行病學（Sexual Health Epidemiology）教授佛里希（Morten Frisch）告訴法新社：「我們在研究中觀察並分析的自殺未遂和自殺身亡案例，都僅是冰山一角。」

他指出：「這背後隱藏著更大的負擔，即並非那麼明顯的心理健康問題，例如跨性別者的孤獨、焦慮、憂鬱，和非自殺性自殘行為。」

佛里希補充道，他希望所有新的發現，能夠消除人們對跨性別者是否屬於弱勢群體的一切疑慮。

先前的研究顯示，自殺及自殺未遂比較常出現在跨性別者身上，但數據資料較為侷限，並未涵蓋到丹麥全國。

研究人員這次檢視1980年到2021年的資料，並藉助丹麥的身分證字號系統，一共調查660萬名15歲以上的丹麥人。

該研究中的3759名跨性別者中，在這段期間有92人自殺未遂、12人輕生後過世。

研究結果顯示，每10萬名跨性別者中，有75人自殺身亡，而非跨性別者的自殺死亡率是每10萬人口21人。

跨性別 醫學 心理健康

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